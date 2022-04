“Renta inesperada”: el campo rechazó el tributo

El flamante impuesto con el que el Gobierno prevé gravar la “renta inesperada” de empresas que hayan tenido un margen de ganancias superior a los 1.000 millones de pesos en el año fue rechazado ayer por sectores del campo y de expertos en política impositiva, que aseguraron que será declarado “inconstitucional”.

“Otra vez un manotazo al sector privado en vez de un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto”, cuestionó por caso el viceprisdente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, poco después de que el lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán anunciara el nuevo tributo sobre la “ganancia inesperada” de aquellas compañías que obtuvieron réditos extraordinarios.

Pero “crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión”, siguió el dirigente de la SRA, “porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza. En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria”. Y completó: “Estamos en el inicio de una campaña agrícola y los productores tenemos que afrontar costos en dólares que han subido más que la inflación en pesos”.

También para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el Gobierno se equivoca al agregar este tributo: “La Argentina necesita el camino de la inversión y no del impuesto. En un país donde hay 165 tributos, crear un impuesto nuevo y de estas características que va a gravar un hecho que no se sabe si se puede llegar a dar o no, lo único que va a hacer es desincentivar la inversión. El Gobierno se sigue equivocando, buscando el camino contrario al que debe realizarse, que es la inversión y la generación de empleo”, advirtió.

Las críticas llovieron también de productores que el próximo sábado concretarán un tractorazo contra el Gobierno en la Provincia. Como Walter Malfatto, que reclamó: “Queremos producir en paz, no queremos una mano, sino que nos saquen la otra”.

A los cuestionamientos se sumó la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), donde explicaron que “si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertAs commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en el país” y que esa coyuntura, sumada a la escasez de insumos críticos “han neutralizado los relativos beneficios del agro. Además de ello, no hay que olvidar que el gobierno cuotifica las exportaciones de maíz y trigo, haciendo imposible captar la suba de precios por los exportadores”.

La noticia no cayó muy bien tampoco en las empresas de energía que operan en Vaca Muerta y que quedarían “atrapadas” en este impuesto por facturar más de $1.000 millones, caso la propia YPF, Pampa Energía o el grupo Techint. Referentes de las principales empresas petroleras advirtieron que “perjudicará el desarrollo del sector al desincentivar las inversiones para producir más gas y petróleo”.

“La semana pasada nos sentamos con el equipo del ministro (de Economía) Martín Guzmán y nos preguntaron qué necesitamos para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, y ahora salen con un tributo nuevo que exactamente lo opuesto a lo que nos plantearon”, reclamaron, según el diario de Río Negro, desde una de las grandes empresas petroleras.

lA OPINIÓN DE LOS Tributaristas

Junto con el campo, expertos en cuestiones impositivas coincidieron en que “el contexto actual de agobio impositivo es mucho más pesado y no se debería contemplar la creación de un nuevo impuesto”, según aseguró el abogado especializado en derecho tributario, Diego Fraga, y reprochó que “este Gobierno ha utilizado cualquier excusa para aumentar la presión fiscal y poder seguir gastando sin límites”.

Siguiendo esa línea, el abogado experto en litigios tributarios, Horacio Cardozo, aseveró que “lo que la Argentina necesita es reducir impuestos, no aumentarlos”. Y agregó que el nuevo impuesto funge como espanta inversiones: “Una decisión de inversión se adopta en función de un recupero de muchos años, y la sensación que observo entre mis clientes es de desconfianza”, advirtió y que medidas como la anunciada “hacen que haya menos inversión y menos trabajo, uno de los problemas más grandes de Argentina”.

Otro tributarista como Iván Sasovsky fue más allá al asegurar que el gravamen a la ganancia “inesperada” corre el riesgo “de que sea declarado inconstitucional, porque no se hace bajo un principio lógico de capacidad contributiva sino por el aumento de los commodities, que es coyuntural”.

