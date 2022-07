Nadal no tiene kriptonita

el festejo de nadal después de derrotar a Fritz con un court central del all england eufórico / @wimbledon

No existe kriptonita para Rafael Nadal. Ni el dolor, ni Taylor Fritz, ni su maltrecho músculo abdominal. Nada puede derribar a un hombre al que su propia familia pidió que se rindiese, que no se forzara, y solamente él confió en una remontada memorable: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10-4), que le permitió acceder a las semifinales de Wimbledon.

Nadal dio otra exhibición que solamente él sabe dar. En la que demuestra que no está muerto, que siempre vive en el límite y pelea hasta el final. La imagen de su padre y su hermana pidiéndole que se retire, porque la lesión en el abdomen no le permitía sacar y Rafa negándose a irse, quedará para seguir escribiendo su leyenda.

Nadie creía en que lo lograría, el resto de mortales hubiese estado sentado en el vestuario, cuando él quiso seguir luchando. Pero por eso suma 22 torneos de Grand Slam. Por eso solo él es Rafael Nadal.

Otra vez, el estadounidense Fritz fue el testigo del dolor de Nadal, producto de una lesión, cuando el español jugó en Indian Wells con una costilla fisurada.

En el comienzo del partido, con una ventaja de 3-1 y un quiebre en el primer juego a un Fritz -había perdido el saque cinco veces en el torneo- era alucinante. Nadal estaba magnífico. Pero la ilusión pronto se transformó en un espejismo.

Fritz, que estuvo timorato en sus primeros minutos en cancha. Mejoró su saque, afinó su revés y puso a Nadal contra la pared. Le dio la vuelta al marcador con cinco juegos seguidos. Un bajón inexplicable en Nadal, un bajón que se explicó cuando el dolor apareció.

Llegaron las muecas raras al sacar, las molestias, los gestos poco habituales en él, como cuando se sentó en la silla al perder el break de ventaja con el que contaba en el segundo parcial. Porque Nadal arrancó 3-0 esta vez y volvió a dilapidarla, pero de manera más preocupante.

No escondió el dolor, pidió la asistencia de médica en cancha y tras consultarlo se marchó al vestuario a tratar la lesión. Desde el palco, su padre y su hermana le pedían que se retirara.

Nadal, tras unos minutos de incertidumbre, volvió a la cancha, tomó su raqueta y se puso a jugar de nuevo. A competir y a ganar.

No quedan dudas de que hay que derribarlo muchas veces antes de que caiga, Nadal protagonizó otra historia de épica. No quería retirarse. Decidió luchar, dejarlo todo, porque su espíritu no entiende de rendiciones.

Igualó el partido a un set, porque su calidad, pese al handicap del físico, que es mucho mejor que la de la mayoría de tenistas del circuito. Solo con sus golpes, sin casi poder moverse, era capaz de sacar los juegos adelante.

Se tenía que forzar mucho en el servicio para poder ser competitivo. La cara de Fritz era de terror, porque enfrente tenía a un hombre lesionado que luchaba por su vida.

No se rindió después de perder el segundo set y le dijo al doctor: “voy a esperar un poco más”. Confiaba en que había una orificio para colarse. Cuando se colocó break arriba en el cuarto, la emoción en el court central del All England estaba a flor de piel.

Era emotivo ver a Nadal, con sus 36 años, luchar por un imposible. Porque no era una final, no era ganar y marcharse a casa. Era ganar y seguir. Tras la victoria, le quedan dos batallas más. Era pedirle un imposible a su cuerpo.

Aun así, Nadal peleó en el filo de empeorar su lesión. El cuarto set fue una “montaña rusa” de break en la que el español siempre fue por delante. Eso le hacía un daño psicológico enorme a Fritz, demasiado blando para cerrar el encuentro.

Nadal, que esbozaba una sonrisa con algún golpe imposible de su rival, sabía que además de Fritz estaba peleando contra su propio cuerpo. En su juego primaba la seriedad, la cautela. Solo cuando vio que podía ganar, cuando apenas le separaban tres puntos del triunfo, empezó a mostrar emociones. Se enojó con los fallos, miraba a su gente. Sabía que se lo podía llevar.

Fritz estaba nervioso, superado por la situación. El público alentaba a Nadal. Fue con quiebre a favor, lo perdió. Se encontró con un 5-4 terrorífico. Estuvo a un juego de perder el partido. El carrusel de emociones era inmenso y el desenlace se merecía un tie break. A diez puntos, además.

Rugió Nadal al poner el 6-6. Comenzó con un “passing” que dejó a Fritz por el piso, le siguió una derecha mortal y un revés a la línea. El español estiró la ventaja a 5-0. En el momento más caliente del partido fue un avión. Se llevó por delante a su rival y firmó una proeza más en su carrera después de cuatro horas y 21 minutos. Menos mal que no se retiró.

Rafa se reencontrará mañana con Nick Kyrgios en las semifinales de Wimbledon. El australiano, quien nunca había llegado tan lejos en un torneo de Grand Slam, venció al chileno Cristian Garín por 6-4, 6-3 y 7-6 (5) después de dos horas y 15 minutos de un partido que fue dominado por el talentoso y excéntrico tenista.

La otra semifinal de esta edición de Wimbledon, que como se recordará no otorga puntos para el ranking mundial, la protagonizarán el serbio Novak Djokovic y el británico Cameron Norrie, que tiene como entrenador al argentino Facundo Lugones.

Nadal y Kyrgios se enfrentaron 9 veces con 6 triunfos para el español y 3 para el australiano

Nadal lleva un récord de 19-0 en torneos de Grand Slam en la actual temporada