Siguen los reclamos por programas de discapacidad

El reclamo de familiares de pacientes con discapacidad se sostiene ante la “falta de pago de terapias, transportes y las demoras con la entrega de equipamiento”.

Según familias de nuestra ciudad, “se registran demoras en los pagos de tratamientos de hasta 90 días”.

En ese contexto aseguraron que “dependencias del gobierno nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos y la Superintendencia de Salud) y las obras sociales no dan respuestas y los fondos no aparecen”, contó Silvina, una de las impulsoras del reclamo en nuestra ciudad que se replica en distintos puntos del país.

Según la mujer, quienes tienen amparos judiciales “reciben algunos pagos, pero hay mucha gente que no puede hacer las terapias ni tiene movilidad porque los prestadores hacen paro o reclamos y no trabajan, situación que es lógica al no recibir los pagos correspondientes”.