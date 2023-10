Tremendo: Georgina no le creyó nada a Jésica Cirio: “No la quería herir”

Después del mano a mano que tuvo con Jésica Cirio en “La Peña de Morfi”, en el que la modelo lloró en vivo mostrandóse herida y sorprendida por la situación en la que quedó involucrado su marido y, por extensión ella, Georgina Barbarossa aseguró ayer que no le creyó nada.

“Me quedé con mil preguntas pero no la quería herir, menos en público”, dijo ayer la conductora en su programa matutino y, consultada por su panelista Analía Franchín, agregó: “Sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona. Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?”.