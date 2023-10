¿Peña maldita?: muerte, escándalos, problemas de salud y desamor

En las redes sociales hay una teoría que cada día gana más adeptos: ¿hay una maldición en “La peña de morfi”? Creer o reventar. Lo cierto es que desde -y con- la muerte de su creador, Gerardo Rozin, en marzo de 2022, el alegre programa de Telefé no para de recibir golpes para sus conductores entre denuncias de abuso sexual, problemas de salud, desamor y hasta una investigación en marcha por supuesto enriquicimiento ilícito y lavado de dinero en el marco de un escándalo político de grandísimas dimensiones.

Creado con fines de entretenimiento familiar, con una propuesta abrazada por la música y que incluye gastronomía, entrevistas y humor, “La peña de morfi” está en pantalla desde 2016 -como un desprendimiento del anterior y exitoso ciclo diario “Morfi”- y se consolidó como uno de los grandes envíos dominicales.

Premiado y elogiado por su contenido, recibió visitas de los músicos internacionales y nacionales del momento y ha ayudado al canal de las pelotitas a elevar su medalla de “señal familiar”. Sin embargo, desde hace un año y medio, su equipo no deja de ser noticia por diferentes situaciones que no tienen nada que ver con la música ni con la comida.

MUERTE

El golpe más grande que sufrió “La peña de morfi” fue, sin dudas, la muerte del periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín, quien creó y condujo el ciclo hasta su muerte, a los 51 años, el 11 de marzo del año pasado.

El rosarino falleció a causa de un tumor cerebral que lo aquejaba pero el que, por su decisión, había mantenido en su círculo privado. Días antes de su deceso, Telefé difundió un comunicado refiriendo al “delicado” estado de salud de Rozin y anunció que posponía el estreno de la séptima temporada de “La Peña de Morfi”. Dos días después, murió.

La muerte de Rozín -que saltó a la pantalla nacional como productor de “Sábado Bus”- impactó de inmediato en las redes sociales, donde se sucedieron los mensajes de despedida de artistas, músicos, compañeros de trabajo y personalidades de todos los ámbitos.

A lo largo de su trayectoria, el comunicador también condujo “Tres poderes, “Esta noche libros”, “Gracias por venir” y “Morfi, todos a la mesa”, fue productor de “Hora clave”, “Georgina y vos”, “Mañaneras”, “Es por ahí” y se desempeñó como gerente de programación de Azul TV (una de las tantas denominaciones legadas al canal de Alejandro Romay hoy llamado El Nueve).

Pero sin dudas fue en “Morfi, todos a la mesa” y “La Peña de Morfi”, sus dos últimos envíos que se emitieron por Telefé, donde Rozín configuró acabadamente su perfil como animador jovial, entrevistador cálido y enorme difusor de la música popular argentina a la que le dio un espacio en vivo que se le sigue retaceando.

En marzo de 2017 su creador dijo en una entrevista que la apuesta era “reforzar lo que lo construido para afirmarse como el show de la mañana en televisión”.

“Básicamente lo que queremos es más de lo mismo pero más lindo: nos llevó un tiempo acomodarnos al cambio de horario e incorporar periodismo sin perder el humor ni las recetas”, manifestó.

Antes del inicio de la pandemia de coronavirus, cuando “La Peña…” preparaba su quinta temporada, Rozín arriesgó que el suceso del espacio se debía a que “se trata de una mezcla y que nos lo tomamos en serio. Hay compromiso con el trabajo. Todo está muy laburado y es muy divertido. Y, en el plano musical, siempre intentamos sorprender. Hay una profunda búsqueda por la excelencia”.

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL

Pero si Rozín reviviera...seguramente no estaría muy feliz con su legado. Telefé buscó una figura amable para reemplazar al conductor y convocó a Jey Mammón, que venía de hacer una gran temporada en América, al frente de un ciclo de entrevistas, humor y ¡música! Parecía el candidato ideal y, de hecho, lo fue: durante el año en el que estuvo al frente, desplazando por completo a Jésica Cirio, histórica ladera de Rozín, el programa tuvo buen rating, grandes invitados e, incluso, cosechó una nominación al Martín Fierro. Sin embargo, el escándalo golpeó la puerta.

En marzo de este año, una semana después del estreno de la nueva temporada de “La peña”, un joven, Lucas Benvenutto, que había sido pareja de Jey Mammón, lo denunció por abuso sexual. La acusación fue incluso más grave, en tanto, el chico, dijo que el humorista lo había violado cuando él tenía 14 años. Pero había más: el acusador lo había denunciado en la Justicia por ese hecho, sin embargo, la Justicia dijo que el tiempo para denunciar había pasado y el hecho estaba prescripto. Y aunque no hubo una nueva denuncia judicial, la condena social fue suficiente para que Telefé actuara.

Sin dudar, decidió remover a Mammón de su pantalla y lo dejó sin trabajo. Mammón fue “cancelado” en las redes sociales y en la vida social y, de hecho, recién ahora está animándose a volver. Días atrás anunció que estrenará una obra de teatro con la que girará por el país. Pero a la tele nunca más volvió.

Aunque el juró que las acusaciones eran falsas, y dio picantes entrevistas en las que parecía hundirse más que defenderse, la pantalla chica le dio la espalda y “La peña” también: en julio, cuando se entregaron los Martín Fierro, contra todos los pronósticos fue a la gala de ceremonia pero cuando llegó a su mesa, sus compañeros se levantaron y se fueron. La única que se quedó fue Jésica Cirio que, tiempo después, viviría en carne propia todo el escarnio que vivió Mammón.

PROBLEMAS DE SALUD

Pero Georgina, reemplazo de reemplazo, tampoco la pasó bien. Aunque en su caso fue algo que arrastraba desde hacía tiempo, lo cierto es que en septiembre faltó durante dos semanas al programa porque se operó de una rodilla y, según reveló, no la pasó bien en tanto fue muy “doloroso”.

“Me aguanté siete años. Yo me rompí la rodilla cuando me caí, y desde entonces me fui aguantando y la fui estirando. Me tendría que haber operado hace un año, pero bueno, me hice la gila porque no quería ir a quirófano”, reveló el día que volvió a la conducción.

Según dijo, “lo que me hicieron fue como una obra de carpintería, porque la rodilla estaba mal, deshecha, y prácticamente me la reconstruyeron a nuevo cortando parte de los huesos que estaban en buenas condiciones”.

Y siguió: “Te abren la rótula, cortan la tibia y un cacho de fémur, después se coloca la prótesis como se pone un adaptador cuando se carga de celular que encastra justo, y después se vuelve a poner la rótula. Es una verdadera tarea de ingenieros prácticamente, así que salí agradecida y enloquecida con los médicos, para los que no tengo palabras”.

ESCÁNDALO POLÍTICO E INVESTIGACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Porque Jésica Cirio, ex vedette devenida en conductora, y que gracias a “La peña” pudo cultivar otro perfil profesional, también cayó en la maldición de “La peña”. Algunos aseguran que, en este caso, su maldición fue haber sido mujer de Martín Insaurralde, ex intendendente de Lomas de Zamora, ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, ex candidato a Concejal por Lomas y, ahora, ex de Cirio, a quien arrastró en el escándalo sexual, político y de corrupción que se desató tras la filtración de sus lujosas vacaciones en España en compañía de una señorita, Sofía Clérici, que ya le había traído un gran dolor de cabeza a Daniel Scioli hace años.

Y aunque Cirio e Insaurralde habían anunciado meses atrás que estaban separados, a ella lo que se le adjudica es haber sido partícipe de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado junto a su ex marido.

En la imputación -fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona- y pedido de investigación, la fiscal sugirió realizar varias medidas de prueba, que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso del ex jefe de Gabinete como funcionario público.

La investigación contra Cirio es por el supuesto acuerdo del divorcio que tuvo con Insaurralde tras la separación, el cual se sospecha que fue de un valor de 20 millones de dólares y que se firmó en Uruguay, según la versión que contó el periodista Carlos Pagni y que ahora la Justicia investiga a raíz de dos denuncias.

El abogado Fernando Burlando se presentó en los Tribunales de Comodoro Py como defensor de la conductora y junto a su socio Fabián Améndola la representarán ante ell juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

Allí hay una denuncia que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña realizó un pedido de informes con fines de investigar ese episodio; además de otros pedidos ante distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.

Cirio e Insaurralde estuvieron casados durante 10 años y fruto de su matrimonio nació Chloe, hoy de 5 años. Meses atrás, la modelo confirmó que estaba separada del padre de su única hija y fue tajante a la hora de decir que no veía posibilidad de reconciliación.

Según trascendió, Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi cuatro millones de pesos por su actividad como jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas al ex funcionario.

Cirio rompió el silencio en Telefé, claro: llorando, y en su “casa”, negó ser culpable de las acusaciones en el marco de una comentada entrevista con Georgina Barbarossa, que se sumó a “La peña” como reemplazó de Mammón cuando las papas quemaban.

CORAZONES ROTOS

Y cuando Georgina estuvo en rehabilitación, Telefé convocó como reemplazo a Diego Leuco, quien, esta semana, acaba de anunciar su separación de la periodista Sofi Martínez.

“A veces, a pesar del amor y todo, hay que tratar de encontrarle la vuelta. Estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos en mi cumpleaños, tenemos una historia hermosa... Pero a veces no alcanza”, expresó el periodista en diálogo con “LAM”.

Además, reveló que su crisis con Sofía (con quien estuvo casi dos años de novio) no es nada de otro mundo y le puede pasar a cualquiera, pero aseguró que están intentando recomponer la pareja porque “hay mucho amor” entre los dos. “Yo la amo mucho, es una persona increíble, lo sabe todo el mundo”, exclamó.

Por su parte, la periodista deportiva reconoció que “están transitando” un momento más en la pareja y optó por no hablar de “una ruptura” propiamente dicha. “Nos queremos muchísimo”, expresó muy escueta.

Y sumó: “Él siempre me acompañó en todos mis trabajos, yo también con él. Es una cuestión de orgullo por ver al otro realizado y haciendo lo que le gusta”, agregó la joven. A diferencia de Diego, Sofi no se refirió a la posibilidad de recomponer el vínculo amoroso”.