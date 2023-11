Audiencia por la extensión de la Autopista

Para el 5 de diciembre próximo está prevista la audiencia pública en la que se discutirá el impacto ambiental de la extensión de la autopista La Plata-Buenos Aires hacia la ruta 11. Sin embargo, el proyecto de la traza, que pasa por el parque Martín Rodríguez de Ensenada, fue frenado tres años atrás por la Suprema Corte de Justicia a pedido de los vecinos de esa ciudad vecina y de Berisso, que buscan la protección del espacio verde.

Frente a esa contradicción, desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia, el organismo que realizó en octubre pasado la convocatoria a la audiencia pública, se respondió a este diario que “el proceso judicial asociado al Parque Martín Rodríguez de Ensenada corre por un procedimiento administrativo judicial independiente al proceso de evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental de la obra de la bajada de autopista Balbín”.

El análisis del impacto ambiental del desarrollo del tramo II de la Autopista, que se proyecta desde la bajada del corredor rápido en Ensenada hasta la ruta 11, pasando por el parque Martín Rodríguez, lo lleva a cabo por estos días la cartera de Ambiente bonaerense.

El fallo de septiembre de 2020 de la Corte Provincial fue el resultado de un reclamo de vecinos y organizaciones de Ensenada, con el patrocinio de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, por la protección del Parque Martín Rodríguez. Se oponía ese colectivo a la realización de la obra propuesta por Vialidad Nacional y a partir de la decisión del tribunal superior el proyecto no puede realizarse.

Desde la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNLP se patrocinó oportunamente a los vecinos que rechazaban la ordenanza aprobada en Ensenada para liberar al parque de la protección ambiental.

Con su fallo, la Corte suspendió la vigencia de la normativa que autorizaba el paso de la Autopista por el Parque.

José María Martocci, abogado y director del instituto de la facultad de Derecho, opinó que “el municipio de Ensenada no puede derogar la protección que el parque tiene, porque rige el principio de no regresividad” a la vez que explicó que “cuando se alcanza determinado nivel de tutela ambiental no se puede retroceder”.

Según se detalló en la resolución 145, dictada en octubre pasado para convocar a la participación ciudadana por el proyecto del tramo II distribuidor Camino Rivadavia de la Autopista, el objeto de la audiencia será la exposición del Estudio de Impacto Ambiental de dicha obra.

Para consultar el proyecto

La documentación sobre el proyecto en estudio y la resolución de convocatoria de la audiencia pública junto con su reglamento, dónde podrán encontrar todos los detalles sobre su funcionamiento, se pueden consultar en la página web del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (https://www.ambiente.gba.gob.ar/contenido/audiencias_publicas).

Según se indicó, en la audiencia se expondrá el estudio de impacto ambiental de la obra