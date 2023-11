Tras una novela, la jueza Figueroa presentó los papeles para jubilarse

La jueza federal Ana María Figueroa presentó los papeles para iniciar su trámite de jubilación, luego de meses de pelea política por quedarse en el cargo.

La integrante de la Cámara de Casación había sido apartada en agosto pasado por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que entendió que había cumplido 75 años y no tenía el acuerdo del Senado para continuar por otros cinco años.

Luego de ello, el Senado con impulso del oficialismo logró aprobar el pliego que le daba un nuevo período en el cargo, abriendo una disputa entre poderes.

Finalmente, luego de las elecciones que determinaron un cambio de gobierno y varios meses después de la decisión de la Corte Suprema, Figueroa inició el trámite jubilatorio.

Durante este tiempo, en el que estuvo en apartada por la Corte pero con el pliego en curso en el Senado, no participó de las decisiones de la Cámara de Casación.

El kirchnerismo buscó a toda costa darle continuidad a Figueroa. Era una de las integrantes de la Sala I que debía votar si se reabrían o se mantenían cerradas las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, dos juicios contra Cristina Kirchner.

Pero para cuando llegó su cumpleaños, la jueza no tenía el okey del Senado. Solo la intención del Ejecutivo en mandar su pliego y del Senado en haberla escuchado en una audiencia pública. Era bastante, pero la discusión era si eso alcanzaba. La jueza ponderaba que otros de magistrados, con menos luz pública que ella, había logrado esquivar al calendario.

En lugar de tomarse licencia, la jueza decidió seguir yendo a tribunales. A sus pares les avisó que dejaba momentáneamente la presidencia y que no iba a votar fallos. Pero que esperaba el trámite complejo que dependía de otros poderes del Estado.

Figueroa quedó así en un limbo. ¿Era jueza? ¿Ya no lo era? Si era jueza, ¿por qué no votaba? Si no lo era, ¿por qué seguía yendo? Y en el medio, la expectativa política por las definiciones en torno a las causas de la vicepresidenta.