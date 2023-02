Denuncian fraude en Gran Hermano: las redes sociales explotaron ante una nueva eliminación

Hace apenas unas horas, Ariel dejó la casa de Gran Hermano tras la definición mano a mano con Julieta, tras haber quedado Marcos y Nacho con poco porcentaje en la votación del público. Lo cierto es que quien se fue, obtuvo el 55, 21 % y quien finalmente se quedó, el 44, 79 %.

Pero tras su salida, comenzaron a llover mensajes de los usuarios de redes sociales (mas precisamente de twitter), que hacían alusión a un posible "fraude" en el resultado.

Según relatan los propios fans del programa en varios tuits, afirmaron que querían votar por Julieta para que abandone la casa, pero la aplicación no funcionaba de forma correcta. Sin embargo, cuando elegía a Ariel, su voto se registraba instantáneamente.

"Así te roba Gran Hermano. Los turbo a Julieta no entraban, los turbo a Ariel, si"; "Mayor fraude de la historia"; "Que acomodo lo de Julieta, todo arreglado", dicen solo algunos. Pero tras una publicación que hacía alusión al propio programa, llegaron algunos mas.

"Más arreglo imposible, cualquiera"; "Una mentira todo el mundo voto a Julieta"; "Que armado esta esto. 10 segundos de cerrar la votación y ya tenía el sobre".

