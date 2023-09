Holder debutó en el Bailando 2023, no gustó y echó al coach: el bailarín lo escrachó en redes

Tomás Holder no tuvo un buen debut en el Bailando 2023 y, habiendo recibido el puntaje más bajo hasta ahora, probablemente vaya a sentencia para pelear su continuidad en el ciclo de baile. Esta primera vez estuvo marcada por la poca aceptación del jurado y un escándalo con su coach, Davo Fredes, que no dudó en escracharlo en redes sociales.

Es que el ex GH habría pedido, según aseguró el bailarín profesional, a la producción de Bailando 2023 que lo eche por el puntaje bajo que recibió. En este contexto es que Fredes contó su verdad en su cuenta de Instagram.

Tomás Holder y su bailarina recibieron solo cinco puntos. Si bien falta saber cuál es el puntaje secreto, es muy probable que no llegue al número que lo salve de la sentencia.

Karina Iavícoli aseguró que el influencer rosarino pidió el cambio por no sentirse cómodo con Davo Fredes. Esta versión está lejos de ser la que el coach reflejó.

Fuerte descargo

A través de un comunicado en Instagram, Fredes hizo su descargo y lamentó la situación que atraviesa: “No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy, sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder”.

Además, afirmó: “Al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación”. “No me dieron más argumentos, ni nunca me preguntaron o escucharon mi parte”, agregó.

La indignación escaló al punto de mencionar su currículum: “Años de carrera en Argentina y Chile, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que soy hoy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas”.

A su vez, se dirigió al ex participante de Gran Hermano: “Para que venga un ‘famoso’ sin ninguna experiencia artística en un mes a juzgar lo que hago y que en televisión digan ‘tiene razón, Davo no entendió el programa’, sin averiguar lo que realmente pasó. Si les cuento todo lo que tuvo que entender y bancar para que todo fluya, se sorprenderían”.

Antes de terminar, agradeció a Lolo Rossi y Eugenia López, jefes de coach, por la consideración y a la producción por el apoyo recibido.