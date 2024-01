Sin tregua: Marina Calabró no tuvo reparos con su hermana Iliana por los rumores de romance con Rolando Barbano

Hace algunos días, Iliana Calabró aseguró que Marina está de novia con su colega Rolando Barbano. Y ahora, lejos de quedarse callada, la comunicadora le hizo frente a los rumores de romance y le tiró un filoso palito a la actriz por las declaraciones que hizo en cuanto a su vida privada en televisión.

Así, Marina Calabró habló sobre los días que se tomó para recargar energías para luego remarcar que tan sólo descansó “una semanita para empalmar las vacaciones de su hija”, sin dar detalles sobre el destino que eligió para distenderse. “Hablar de destino en el exterior no me gusta porque estamos en un momento delicado del país y la ostentación no es lo mío pero si estuve acompañada por la familia”, aclaró.

De manera inmediata y sobre la potencial compañía de “un novio nuevo”, Marina no le dio vueltas al asunto y respondió con un dejo de humor: “¡Es el tema del google. Hay que googlear, chicos!”. Lo cierto es que la periodista no se olvidó de su hermana, quien aseguró desde la tele que está de novia con el periodista y le tiró un filoso palito: ”Yo me pregunto si estuvo nublado en Mar del Plata ¡Hay que sacarle el google a Iliana! Pensé mandarle un ludomatic, un jenga, unas cartas uno para que se entretenga y me suelte un poco”

Acto seguido, la comunicadora dejó en claro que no le molestó que su hermana hablará de su vida privada sin conocimiento sobre si está en pareja o no al contar que festejaron Año Nuevo separadas y aseguró que Iliana estaba preocupada porque pensó que pasaría la festividad sola.

“Ella me invitó pero yo me tenía que manejar 404 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora y le dije que se quedara tranquila, que la pasaba acompañada, y que no se sintiera mal ¡Ni me molesta porque estoy acostumbrada a dar explicaciones!”, aclaró Marina para luego lanzar, ácida: “Diría que larguemos un poco el google y usemos el whatssap”.

Además, la periodista manifestó que Iliana especuló públicamente con un supuesto romance entre ella y Rolando Barbano “a modo de presagio”. “Ella tiene la ilusión de que yo esté feliz, acompañada. Quiero quedarme con eso”, sentenció.