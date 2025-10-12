“Es una enfermedad mental el kirchnerismo”

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, generó una fuerte polémica este fin de semana al asegurar en sus redes sociales que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”.

La declaración de la dirigente libertaria se produjo como respuesta a una publicación en la plataforma X (antes Twitter) que criticaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El posteo original mostraba un video del jefe comunal explicando la nueva Boleta Única de Papel (BUP) y cuestionaba: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”.

Al sumarse a las críticas, Reichardt publicó su contundente y controvertida definición: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”.

Pese a las críticas, el espacio político de Espinoza, Fuerza Patria, se impuso con contundencia en las últimas elecciones legislativas bonaerenses en su distrito, obteniendo el 53,56 por ciento de los votos, muy por encima del 28,62 por ciento que consiguieron los libertarios.