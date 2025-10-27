Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |El actual mandatario, Gerardo zamora, fue electo senador nacional

Elías Suárez, nuevo gobernador de Santiago del Estero por el Frente Cívico

Elías Suárez, nuevo gobernador de Santiago del Estero por el Frente Cívico

Elías Suárez, Gerardo Zamora y Carlos Silva Nader/Panorama

27 de Octubre de 2025 | 02:57
Edición impresa

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero y candidato del Frente Cívico, Elías Suárez, ganó ayer por casi el 70 por ciento de los votos sobre Ítalo Cioccolani, de La Libertad Avanza, y es el nuevo gobernador de la provincia. Lo acompaña como vice, Carlos Silva Nader.

En estas elecciones, el actual gobernador Gerardo Zamora resultó electo senador nacional, fortaleciendo la representación del Frente Cívico por Santiago en el Congreso y asegurando su participación en la política nacional junto a la continuidad del oficialismo provincial.

Suárez, de 69 años, venció a su principal contrincante Cioccalani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña. De esta manera, extenderá a 24 años ininterrumpidos la hegemonía del Frente Cívico en la provincia.

Será la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador, y Claudia Ledesma Abdala, una vez gobernadora, a la cabeza y esposa de Zamora.

Con estos resultados, la próxima gestión de Elías Suárez y Silva Neder buscará mantener la continuidad en los programas y políticas provinciales impulsadas por Gerardo Zamora, con foco en áreas clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo, asegurando la estabilidad política y social en Santiago del Estero.

Desde el búnker del oficialismo, Gerardo Zamora expresó su agradecimiento a todos los sectores políticos y militantes que trabajaron durante la jornada electoral. “A todos los militantes de toda la provincia por el Frente Cívico por Santiago, gracias por fiscalizar todo el día y garantizar que la votación transcurriera con paz y respeto”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo voto el país para diputados nacionales

LE PUEDE INTERESAR

Provincias Unidas, tercero a nivel nacional y perdió en Córdoba y Santa Fe

Zamora destacó que los resultados, con un porcentaje suficiente para ser irreversible, evidencian el amplio respaldo del electorado santiagueño. “El Frente Cívico por Santiago se impuso por amplia mayoría. Gracias a todos por confiar”, afirmó.

El dirigente también reconoció el desempeño de las demás fuerzas políticas. “A Fuerza Patria, que obtuvo el segundo lugar; felicitaciones también a La Libertad Avanza, Despierta Santiago y a todas las fuerzas que participaron respetando la democracia. Siempre voy a proponer diálogo, respeto, amor y solidaridad”, indicó Zamora, subrayando la importancia de la unidad por el bienestar de la provincia y la defensa de sus intereses.

Zamora reflexionó sobre la responsabilidad que implica un resultado electoral. “Los triunfos a veces son efímeros y nos deben comprometer más que ponernos contentos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
Últimas noticias de Política y Economía

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores

Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
Deportes
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones
Espectáculos
De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto
¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla