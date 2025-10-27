Elías Suárez, nuevo gobernador de Santiago del Estero por el Frente Cívico

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero y candidato del Frente Cívico, Elías Suárez, ganó ayer por casi el 70 por ciento de los votos sobre Ítalo Cioccolani, de La Libertad Avanza, y es el nuevo gobernador de la provincia. Lo acompaña como vice, Carlos Silva Nader.

En estas elecciones, el actual gobernador Gerardo Zamora resultó electo senador nacional, fortaleciendo la representación del Frente Cívico por Santiago en el Congreso y asegurando su participación en la política nacional junto a la continuidad del oficialismo provincial.

Suárez, de 69 años, venció a su principal contrincante Cioccalani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña. De esta manera, extenderá a 24 años ininterrumpidos la hegemonía del Frente Cívico en la provincia.

Será la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador, y Claudia Ledesma Abdala, una vez gobernadora, a la cabeza y esposa de Zamora.

Con estos resultados, la próxima gestión de Elías Suárez y Silva Neder buscará mantener la continuidad en los programas y políticas provinciales impulsadas por Gerardo Zamora, con foco en áreas clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo, asegurando la estabilidad política y social en Santiago del Estero.

Desde el búnker del oficialismo, Gerardo Zamora expresó su agradecimiento a todos los sectores políticos y militantes que trabajaron durante la jornada electoral. “A todos los militantes de toda la provincia por el Frente Cívico por Santiago, gracias por fiscalizar todo el día y garantizar que la votación transcurriera con paz y respeto”, sostuvo.

Zamora destacó que los resultados, con un porcentaje suficiente para ser irreversible, evidencian el amplio respaldo del electorado santiagueño. “El Frente Cívico por Santiago se impuso por amplia mayoría. Gracias a todos por confiar”, afirmó.

El dirigente también reconoció el desempeño de las demás fuerzas políticas. “A Fuerza Patria, que obtuvo el segundo lugar; felicitaciones también a La Libertad Avanza, Despierta Santiago y a todas las fuerzas que participaron respetando la democracia. Siempre voy a proponer diálogo, respeto, amor y solidaridad”, indicó Zamora, subrayando la importancia de la unidad por el bienestar de la provincia y la defensa de sus intereses.

Zamora reflexionó sobre la responsabilidad que implica un resultado electoral. “Los triunfos a veces son efímeros y nos deben comprometer más que ponernos contentos”.