Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo

La llegada de Johnny Depp al país, que se concretó ayer, revoluciona a La Plata. Y en esa euforia por la presencia del reconocido actor que será mañana, los platenses se ponen en modo "cholulos".

Por un lado, esta mañana en el Concejo Deliberante se votó la declaración de "Visitante Ilustre" para el intérprete de la saga de "Piratas del Caribe". Se trató de una emotiva ceremonia que tuvo el aval de los ediles en el recinto.

Por otro lado se informó que los vecinos platenses podrán acercarse este miércoles, entre las 17 y las 18, para saludar Depp, quien compartirá un momento especial con sus seguidores desde el balcón del Salón Dorado del Palacio Municipal.

El aclamado artista estadounidense llegará a la Ciudad para participar de una jornada cultural que incluirá un encuentro con el intendente Julio Alak, donde además de ser declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad”. Luego, saludará al público que se reúna frente al edificio municipal.

Tras ello, Depp ofrecerá una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica.

Finalmente, la jornada culminará con una pre avant-premiere exclusiva de Modigliani, tres días en Montparnasse, dirigida por Depp, con las actuaciones de Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino y un elenco internacional.