Tensión dentro del peronismo: las negociaciones en la Casa Rosada alimentan rumores de fractura del bloque
Tensión dentro del peronismo: las negociaciones en la Casa Rosada alimentan rumores de fractura del bloque
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
VIDEO.- "Voy a decir mi verdad", lanzó Makintach al llegar a La Plata: declaran Dalma y Gianinna
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender
VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Caso YPF: por qué podría revertirse la sentencia que obligaría al país a pagarle a sus demandantes
Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
La antesala de otro paro docente universitario de 3 días en el final del año: cómo afecta a la UNLP
La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Todos los detalles del nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell: se presentaron 26 empresas
Rige este martes un paro de micros en zonas del AMBA: ¿afecta a La Plata?
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
Milei "es un personaje que nunca tuvimos" pero "algo debe de hacer bien porque en todos lados es aplaudido"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La llegada de Johnny Depp al país, que se concretó ayer, revoluciona a La Plata. Y en esa euforia por la presencia del reconocido actor que será mañana, los platenses se ponen en modo "cholulos".
Por un lado, esta mañana en el Concejo Deliberante se votó la declaración de "Visitante Ilustre" para el intérprete de la saga de "Piratas del Caribe". Se trató de una emotiva ceremonia que tuvo el aval de los ediles en el recinto.
Por otro lado se informó que los vecinos platenses podrán acercarse este miércoles, entre las 17 y las 18, para saludar Depp, quien compartirá un momento especial con sus seguidores desde el balcón del Salón Dorado del Palacio Municipal.
El aclamado artista estadounidense llegará a la Ciudad para participar de una jornada cultural que incluirá un encuentro con el intendente Julio Alak, donde además de ser declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad”. Luego, saludará al público que se reúna frente al edificio municipal.
Tras ello, Depp ofrecerá una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica.
LE PUEDE INTERESAR
Advierten por bache "destructor de autos" en 20 entre 68 y 69
Finalmente, la jornada culminará con una pre avant-premiere exclusiva de Modigliani, tres días en Montparnasse, dirigida por Depp, con las actuaciones de Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino y un elenco internacional.
La votación en el Concejo platense que declara "Visitante Ilustre" a Johnny Depp (Foto: Iván Campos)
La votación en el Concejo platense que declara "Visitante Ilustre" a Johnny Depp (Foto: Iván Campos)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí