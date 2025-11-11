Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Ale Sergi habló sobre el cover que presentó Dua Lipa y confesó que había recibido una propuesta para cantar juntos

Ale Sergi habló sobre el cover que presentó Dua Lipa y confesó que había recibido una propuesta para cantar juntos
11 de Noviembre de 2025 | 11:09

Todo fue de maravillas, pero si hubo un momento destacado en la noche en que Dua Lipa se presentó en el Estadio Monumental fue “Tu misterioso alguien” de Miranda! ya que sin dudas, marcó un momento destacado desde los medios. 

En este sentido, Ale Sergi, vocalista y compositor del mencionado grupo argentino, expresó su entusiasmo por el homenaje de la artista británica. Así, reveló que la noticia de la versión de Dua Lipa le generó una profunda emoción: “Estoy muy contento, muy movilizado”, afirmó el músico, mientras que señaló: “En realidad hace dos semanas nos habían llamado para ver si podíamos ir a cantar, pero nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘bueno, nada, nos la perdemos’”, explicó Sergi. 

Pero, el momento en el que Dua Lipa entonó “Tu misterioso alguien”, la popular canción de Miranda!, durante su segunda fecha del Radical Optimism Tour en Buenos Aires se transformó en un contagio viral lleno de sensaciones. 

Allí, el creador de la canción se mostró felíz por el gesto. Apenas sonaron los primeros acordes, el Estadio Monumental estalló en aplausos y los fanáticos corearon la letra junto a la artista. La escena explotó en las redes llevándose los mejores elogios.

Finalmente, el gesto de la cantante británica no solo reavivó el reconocimiento internacional de Miranda!, sino que también consolidó un vínculo especial con el público argentino. Asimismo, al reflexionar sobre el impacto de la noche, Ale Sergi destacó el cariño recibido y la posibilidad de responder al gesto de Dua Lipa. 

