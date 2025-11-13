Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes

Se confirmó la dura sanción a Guido Carrillo por la expulsión ante Tigre: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la dura sanción a Guido Carrillo por la expulsión ante Tigre: cuántos partidos se pierde

Foto Baires

13 de Noviembre de 2025 | 18:48

Escuchar esta nota

Se confirmó la durísima sanción que recibió Guido Carrillo tras ser expulsado del partido ante Tigre en Victoria. El delantero pincharrata no podrá jugar por cuatro fechas y recién podría volver a vestir la roja y blanca en una hipotética final.

De esta manera, Eduardo Domínguez no podrá contar con Carrillo para la última fecha del torneo con Argentinos Juniors, este domingo a las 20.15 hs en UNO. A su vez, en caso de que Estudiantes siguiera avanzando en la competencia, el delantero tampoco estará disponible, finalizando la sanción recién en una posible final. 

LEA TAMBIÉN

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

En tanto, el Tribunal de Disciplina también sancionó al ayudante de campo de Eduardo Domínguez, Leandro Javier Díaz, por “un partido o multa de $630.000”. Vale recordar que la semana pasada, dicha entidad decidió suspender a Gabriel Neves por tres fechas, habiendo cumplido la primera el pasado fin de semana. 

La expulsión

Guido Carrillo se fue expulsado antes de que termine el primer tiempo, por un codazo que le aplicó el defensor Joaquín Lazo. La jugada había pasado desapercibida por el árbitro Daniel Zamora, hasta que se decidió ir al VAR a chequear la situación. Tras constatar que el golpe existió, automáticamente le sacó la tarjeta roja a los 41 minutos.

Carrillo no es un jugador que aplique la violencia para jugar. Todo lo contrario. Sin embargo, en el estadio José Dellagiovanna, extendió demasiado el brazo izquierdo, golpeó a su rival, y en consecuencia, se retiró a las duchas antes de tiempo.

La última vez que el delantero oriundo de Magdalena había sido expulsado fue el 15 de marzo pasado, cuando vio la tarjeta roja en el partido ante Newell´s, jugado en el estadio UNO.

 

 

