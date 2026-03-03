Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |SE FORTALECE EL DÓLAR A NIVEL GLOBAL

Los mercados sienten el impacto del nuevo conflicto bélico

3 de Marzo de 2026 | 00:56
Edición impresa

La intensificación del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó ayer una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales: fuerte alza del petróleo y el gas, apreciación del dólar y caídas generalizadas en las principales bolsas de Asia, Europa y Estados Unidos.

La ofensiva del fin de semana, que incluyó bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán y la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, y otros altos mandos, incrementó la percepción de riesgo geopolítico en una región clave para el suministro energético mundial.

En el mercado petrolero, el barril de Brent del mar del Norte llegó a dispararse casi 14% en la apertura, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca de 12%.

El mercado del gas también registró movimientos significativos. El precio del gas europeo se disparó más de 20%, ante el riesgo de interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado (GNL) desde el Golfo, especialmente desde Qatar, uno de los principales proveedores mundiales.

BOLSAS EN ROJO: ASIA Y EUROPA LIDERAN LAS CAÍDAS

El movimiento hacia activos considerados refugio se tradujo en un fortalecimiento del dólar, que avanzó 1% frente a otras monedas, y en una suba del oro del 1%, hasta 5.298,90 dólares la onza.

Las bolsas registraron descensos generalizados. En Europa, París cerró con una caída de 2,17%, Fráncfort retrocedió 2,56%, Londres 1,20%, Milán 1,97% y Madrid 2,62%.

En Asia, Tokio finalizó la jornada con una baja de 1,4% y Hong Kong cayó 2,1%. Shanghái fue la única plaza relevante que cerró en positivo, con un alza de 0,5%.

En Wall Street, los principales índices abrieron con pérdidas superiores al 1%, aunque recortaron parte de esas bajas a lo largo de la sesión.

En la Argentina, el impacto fue menor por la suba de las acciones de YPF.

IMPACTO SECTORIAL: AEROLÍNEAS Y TURISMO EN RETROCESO

Entre los sectores más afectados se destacó el aéreo y el turístico. Varias aerolíneas cancelaron vuelos como consecuencia de la inestabilidad regional. El aeropuerto de Dubái informó interrupciones operativas, aunque posteriormente anunció la reanudación limitada de servicios.

En los mercados bursátiles, las acciones de IAG, matriz de British Airways, perdieron 5,2%, mientras que Air France-KLM retrocedió 9%. En Estados Unidos, Delta cayó 2,9% y United 4,1%.

En contraste, las empresas energéticas y del sector defensa registraron avances. BAE Systems subió 5,4% en Londres y Palantir avanzó 5,4% en Nueva York. Shell ganó 2,8%, TotalEnergies 3,5% y ExxonMobil 1,3%.

