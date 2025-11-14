Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Hablan de “Un paso histórico”

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

Ambos países “abrirán sus mercados recíprocamente para productos claves”. Euforia en el Gobierno libertario. Faltan detalles y lo firmarían Trump y Milei en unas semanas

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

El secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Pablo Quirno /AFP

14 de Noviembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

La apuesta a una alianza firme con Estados Unidos parece que le está dando sus frutos al gobierno argentino. Los presidentes, Donald Trump, y Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas, según el comunicado oficial emitido desde Washington.

El acuerdo busca establecer “condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países”, y se apoya “en las reformas que Argentina ya puso en marcha para modernizar su economía”. La iniciativa contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados agrícolas e industriales, estándares regulatorios comunes, protección de la propiedad intelectual y cooperación en áreas como trabajo, medio ambiente y comercio digital.

Acceso preferencial

Entre los puntos principales, se destaca que Argentina brindará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas.

A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados, y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA.

En materia de propiedad intelectual, Argentina avanzará en la lucha contra la falsificación y la piratería, y trabajará para alinear su legislación con estándares internacionales, atendiendo observaciones planteadas en el Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.

El acuerdo también incluye compromisos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, combatir la tala ilegal, promover el uso eficiente de recursos y aplicar normas internacionales sobre subsidios a la pesca.

Ambos países acordaron cooperar en seguridad económica para enfrentar prácticas comerciales distorsivas de terceros países, alinear políticas sobre controles de exportación, inversiones y evasión arancelaria, y fortalecer el comercio de minerales críticos. Además, Argentina revisará el rol de sus empresas estatales y los subsidios industriales.

En cuanto al comercio digital, se establecerá un marco legal que facilite la transferencia transfronteriza de datos personales con Estados Unidos, evitando discriminaciones hacia servicios digitales estadounidenses y reconociendo la validez de firmas electrónicas emitidas bajo su legislación.

Estados Unidos y Argentina trabajarán para concluir el texto final del acuerdo y cumplir con los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.

Lo firmarían los presidentes Trump y Milei en un encuentro especial en las próximas semanas.

También se comprometieron a supervisar su implementación mediante el marco del Acuerdo TIFA y el Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.

El economista Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional, analizó el entendimiento y sostuvo que no se trata formalmente de un acuerdo de libre comercio, ya que el país continúa “atado al Mercosur”, pero es lo más “parecido” que se puede firmar. señaló que aún falta conocer los puntos finos del entendimiento porque “el diablo está en los detalles”, pero destacó que la apertura de exportaciones era “lo que Estados Unidos quería”, con el objetivo de vender más al mercado argentino.

“Tremenda noticia”

Milei definió esta tarde como una “tremenda noticia” el acuerdo comercial con Estados Unidos y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”. Así se expresó al encabezar una actividad en la provincia de Corrientes. “Los viajes estuvieron rindiendo un poquito”, ironizó luego el Presidente.

Lo cierto que el gobierno libertario reaccionó con euforia. Todos los funcionarios salieron a destacar el acuerdo, al que, lógicamente, se lo adjudicaron a Milei.

 

Puntos clave: la eliminación de aranceles, ganado vacuno, medicamentos y autos
