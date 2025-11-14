Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena en su contra por la Tragedia de Once, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se entregó finalmente en la mañana de ayer en los tribunales federales de Comodoro Py, donde quedó detenido hasta horas de la tarde, cuando fue traslado a bordo de un patrullero de la Policía Federal hasta el penal de Ezeiza. Allí comenzó a cumplir formalmente su pena de cuatro años de prisión por el fatal accidente ferroviario que hace más de 13 años, el 22 de febrero de 2012, se cobró la vida de 52 personas, además de dejar 789 heridos de distinta gravedad.

El exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py en un Volkswagen Nivus de color negro minutos después de las 8 −casi media hora antes de lo previsto− y apenas arribó se dirigió al sexto piso. Ahí funciona el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel, quienes en 2018 lo condenaron a cinco años de prisión por administración fraudulenta. Una pena que después la Cámara de Casación redujo a cuatro años. Además se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De Vido tuvo ayer una larga jornada judicial. Estuvo en los tribunales porteños desde las 8 hasta pasadas las 16.

Antes de ser conducido al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, se conectó en el juzgado al Zoom para seguir de manera virtual la segunda audiencia de otro de los procesos que lo tienen como imputado: el de la denominada causa de los Cuadernos.

Concluido ese debate, fuentes judiciales confirmaron el traslado a Ezeiza de quien fuera uno de los ministros más poderosos del kirchnerismo.

Fraude al Estado

En la Tragedia de Once, la Justicia consideró que De Vido fue partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por no haber controlado de manera eficiente el manejo de los subsidios asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), lo que derivó en el fatal choque del tren Sarmiento. Se lo absolvió, no obstante, del cargo de estrago culposo (vinculado directamente a las muertes y lesiones que provocó el accidente).

Como ministro de Planificación Federal, De Vido tenía la obligación de controlar el uso de los millonarios fondos públicos que el Estado destinaba a TBA para el mantenimiento y la operación de la línea Sarmiento.

Pero el fallo determinó que el exfuncionario no ejerció ese control, permitiendo el “desvío” o, en su defecto, la “mala gestión” de los fondos asignados, lo que resultó en un grave perjuicio económico para el Estado y que, a la postre, desencadenó en la lamentable tragedia.

Esta omisión del deber de fiscalizar, a pesar de los informes públicos que ya advertían sobre el deterioro del servicio, constituyó para la Justicia una “administración fraudulenta”, es decir, un manejo irregular de los recursos en beneficio de terceros y en detrimento del erario público.

Pedido de domiciliaria

Al ratificar la pena en su contra, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron “por inadmisible” el último intento de la defensa, que buscaba la prescripción de la causa. Y, tras ello, el TOF 4 ordenó la detención del exministro, que tiene 75 años y, alegando problemas de salud, pidió cumplir la pena en su chacra ubicada en el exclusivo country Puerto Panal, de Zárate.

El tribunal debe definir aún si acepta o no concederle el beneficio de la prisión domiciliaria. Hasta tanto se resuelva ese trámite, que podría demorar semanas, permanecería en el penal de Ezeiza.

En paralelo, la defensa anunció que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, argumentando que la sentencia responde a una “persecución política” y es una “violación de las garantías fundamentales”. Se trata del mismo organismo que en el año 2016 se pronunció a favor de Milagro Sala, para intentar revertir su detención.

Ayer, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, cuestionó en muy duros términos la “velocidad sospechosa”, el “oportunismo evidente” y el “absoluto exceso de jurisdicción” de la Corte para rechazar los recursos de queja presentados y confirmar la condena que le pone el punto final al largo proceso judicial iniciado por uno de los hechos más dolorosos en la historia reciente del país.

Otras condenas

El fraude al Estado por la tragedia de Once no es la única condena que pese que pesa sobre el exministro. También se lo encontró culpable por la compra irregular de trenes chatarra a España y Portugal; y por la adquisición, presuntamente fraudulante, de gas natural licuado entre 2008 y 2009. En ambos casos, las penas son a cuatro años de prisión.