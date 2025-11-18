Tercer triunfo al hilo después de tres años

Gastón Suso recibió una plaqueta por parte de la CD de Platense

Gimnasia cosechó anoche la tercera victoria consecutiva en el torneo. Es la primera vez en este Clausura que obtiene trius éxitos en fila (River, 1-0; Vélez, 2-0) y Platense, 1-0). Y en los tres casos sin recibir goles. El dato curioso es que el equipo que conduce Fernando Zaniratto no alcanza esta cantidad de triunfos consecutivos desde el 2022, cuando el equipo era dirigido entonces por Pipo Gorosito, que logró cuatro: 3-0 a Platense, en Vicente López; 1-0 a Unión; 6-0 a Patronato, en Paraná y 3-1 a Newell´s en el Bosque. A pesar de esa racha de victorias, el Lobo no pudo clasificar a los playoffs.

En la era de Marcelo Méndez Gimnasia logró tres triunfos consecutivos, pero no por torneos que suman para los promedios y la Tabla Anual.

Eso sucedió en 2024 cuando el Lobo le ganó consecutivamente a Belgrano (1-0, el 26 de agosto) en Córdoba y a Argentinos Juniors en el Bosque (1-0 el 2 de septiembre).

Antes, el 22 de agosto, Gimnasia le había ganado a Barracas Central por 1-0, en cancha de Lanús, pero por la Copa Argentina.

RECONOCIMIENTO A SUSO

Previo al partido de ayer en Vicente López, la dirigencia de Platense le entregó una plaqueta recordatoria al defenson Gastón Suso, que ayer estuvo en el banco de los suplentes.

Susso fue reconocido por su trayectoria en el “Calamar” ya que durante varias temporadas fue el capitán del equipo.