La carta de Cristina sigue generando polémica

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, expresó su malestar por la carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificó como una reacción “inapropiada” que “dolió mucho”, al considerar que desmerece el trabajo territorial de los jefes comunales en la campaña.
Nanni explicó que la reunión con el gobernador Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses estaba convocada antes de la carta de la ex mandataria, con el objetivo de evaluar los resultados del 7 de septiembre y del 26 de octubre, y entender el impacto político del llamado “efecto Trump” en el Gobierno de Javier Milei.
“Era una reunión lógica después de la elección para analizar qué pasó. El 7 de septiembre tuvimos un resultado histórico y en octubre fue distinto. La carta apareció después, pero ya había un discurso preparado”, afirmó.
El jefe comunal aseguró que hubo una marcada diferencia en la composición del electorado entre ambas fechas: “No sólo votó más gente, sino que cambió quién fue a votar. En algunas mesas, sólo el 60% de los votantes repitió entre una elección y otra”.
Nanni apuntó directamente al mensaje de Cristina Kirchner. “Si hubiéramos ganado por tres puntos, igual iban a decir que los intendentes no trabajaron. Ya había un discurso preparado”, sostuvo al apuntar contra el kirchnerismo duro y La Cámpora.
