Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Emitirán una nueva tanda tras el éxito de la edición especial

Se agotaron las monedas en homenaje al gol de Maradona que lanzó el Central

Se agotaron las monedas en homenaje al gol de Maradona que lanzó el Central

El reverso de la moneda

2 de Noviembre de 2025 | 02:22
Edición impresa

En apenas tres días, se agotaron las 2.500 monedas conmemorativas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó en homenaje al histórico segundo gol de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. La entidad informó que la demanda “superó todos los casos anteriores” y adelantó que planea producir una nueva emisión.

El BCRA detalló en un comunicado que el punto de venta instalado en el edificio central, en Reconquista 250, dejará de operar desde el lunes por la falta de stock. Quienes hayan completado el formulario web, abonado por transferencia y recibido confirmación del banco, podrán retirar sus unidades en ese mismo lugar de lunes a viernes, de 10 a 14.

“Vamos a hacer más”, anticipó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en su cuenta de X. “La cantidad y la velocidad a la que se vendieron superó todos los casos anteriores. Ojalá podamos tenerlas pronto a disposición”, agregó.

La moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y su diseño rinde homenaje a la jugada considerada una de las más brillantes en la historia del fútbol: el segundo gol de Maradona a Inglaterra en el 2-1 de México 1986. Cada ejemplar se ofreció al público a un valor de 235.000 pesos.

En el anverso figura una pelota en movimiento, con la inscripción “República Argentina” y la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026™”. En el reverso se representa el recorrido del balón en la famosa jugada, con los rivales que el “Pelusa” dejó atrás hasta definir ante el arquero Peter Shilton.

La pieza pesa 27 gramos, tiene un diámetro de 40 milímetros y está compuesta por plata 925, con canto estriado. Su valor facial es de 10 pesos y lleva grabado el año 2025, además de una representación gráfica de un campo de juego en el círculo central.

LE PUEDE INTERESAR

Alberto Fernández defendió a Kicillof: “Echarle la culpa es una enormidad”

LE PUEDE INTERESAR

Macri expresó su malestar con Milei: liquidó a Adorni por "inexperiencia" y lamentó que "no es una buena noticia"

El diseño estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, mientras que la acuñación fue realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

La venta se realizó exclusivamente de forma presencial en el stand del BCRA, donde los compradores podían pagar mediante tarjeta, código QR o transferencia bancaria, previa presentación de documentación y comprobante de pago.

Además de las 2.500 unidades de plata emitidas para el mercado local, se fabricó una versión especial en oro destinada al circuito internacional, que replica el diseño de la edición argentina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de Política y Economía

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla