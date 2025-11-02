Negociaciones para postergar el debate del Presupuesto

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El oficialismo de la Cámara de Diputados retomará mañana las negociaciones con los bloques dialoguistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita postergar la votación del Presupuesto 2026 hasta diciembre, cuando se desarrollen las sesiones extraordinarias.
La intención del Gobierno es extender el debate hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá la nueva composición de la Cámara. A partir de entonces, el oficialismo se convertirá en la primera minoría y, junto a sus aliados, alcanzará unos 115 diputados, lo que le permitiría aprobar las leyes con el apoyo de apenas 14 legisladores adicionales.
El oficialismo busca sumar respaldos para evitar que el martes próximo se emita dictamen en la Comisión de Presupuesto, según el emplazamiento aprobado el pasado 8 de octubre a instancias de la oposición.
Hasta ahora, los bloques impulsores de esa medida —Unión por la Patria, Democracia para Siempre (DPS), Encuentro Federal y la izquierda— adelantaron que intentarán reunir quórum para dictaminar y llevar el proyecto al recinto en la segunda quincena de noviembre.
Desde Encuentro Federal y DPS anticiparon además que promoverán un dictamen de minoría que mantenga el texto oficialista, pero incorporando las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan. Con esas modificaciones, el superávit fiscal se reduciría del 1,5% al 0,9% del PBI.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, encabezará mañana al mediodía una reunión con representantes de la UCR, PRO, Encuentro Federal e Innovación Federal, además de Democracia para Siempre.
LE PUEDE INTERESAR
Se agotaron las monedas en homenaje al gol de Maradona que lanzó el Central
LE PUEDE INTERESAR
Alberto Fernández defendió a Kicillof: “Echarle la culpa es una enormidad”
La UCR, el PRO e Innovación Federal respaldan la idea del Gobierno de debatir el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias, aunque para garantizar la mayoría deberán sumar el apoyo de Encuentro Federal y DPS.
A ese encuentro podría sumarse también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien analiza junto a Benegas Lynch los pedidos de modificación de los legisladores. Según fuentes parlamentarias, se busca consensuar qué propuestas podrían incorporarse sin alterar el equilibrio fiscal.
Las conversaciones se desarrollan no solo en el Congreso sino también en la Casa Rosada, donde se mantienen diálogos con los gobernadores provinciales. El presidente Javier Milei pidió esta semana a los mandatarios su apoyo al Presupuesto y a las reformas laboral y tributaria que el Ejecutivo planea enviar en diciembre.
Guberman reafirmó la línea de disciplina fiscal impulsada por el Ejecutivo: “La idea es mantener el compromiso asumido por el presidente desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal, porque estamos convencidos de que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan, algo que ha sido validado en la elección legislativa”, sostuvo el funcionario.
La Comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de exposiciones ante los legisladores, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el propio Guberman.
También participaron el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; y funcionarios del Ministerio de Defensa.
El proyecto oficial prevé un crecimiento económico del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar a diciembre del próximo año.
Además, proyecta un incremento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11%.
El total de gastos se estima en $148 billones, con ingresos por $148,2 billones, lo que arrojaría un superávit primario de $2,7 billones.
Según el texto, el 85% de los recursos estará destinado a gastos sociales, que incluyen salud, educación, planes sociales y jubilaciones.
A su vez, se prevén $8 billones para la administración gubernamental, $7 billones para defensa y seguridad, $106 billones para políticas sociales y $14 billones para el pago de la deuda pública.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí