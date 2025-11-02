Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Hasta diciembre

Negociaciones para postergar el debate del Presupuesto

Negociaciones para postergar el debate del Presupuesto

archivo

2 de Noviembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

El oficialismo de la Cámara de Diputados retomará mañana las negociaciones con los bloques dialoguistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita postergar la votación del Presupuesto 2026 hasta diciembre, cuando se desarrollen las sesiones extraordinarias.

La intención del Gobierno es extender el debate hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá la nueva composición de la Cámara. A partir de entonces, el oficialismo se convertirá en la primera minoría y, junto a sus aliados, alcanzará unos 115 diputados, lo que le permitiría aprobar las leyes con el apoyo de apenas 14 legisladores adicionales.

El oficialismo busca sumar respaldos para evitar que el martes próximo se emita dictamen en la Comisión de Presupuesto, según el emplazamiento aprobado el pasado 8 de octubre a instancias de la oposición.

Hasta ahora, los bloques impulsores de esa medida —Unión por la Patria, Democracia para Siempre (DPS), Encuentro Federal y la izquierda— adelantaron que intentarán reunir quórum para dictaminar y llevar el proyecto al recinto en la segunda quincena de noviembre.

Desde Encuentro Federal y DPS anticiparon además que promoverán un dictamen de minoría que mantenga el texto oficialista, pero incorporando las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan. Con esas modificaciones, el superávit fiscal se reduciría del 1,5% al 0,9% del PBI.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, encabezará mañana al mediodía una reunión con representantes de la UCR, PRO, Encuentro Federal e Innovación Federal, además de Democracia para Siempre.

LE PUEDE INTERESAR

Se agotaron las monedas en homenaje al gol de Maradona que lanzó el Central

LE PUEDE INTERESAR

Alberto Fernández defendió a Kicillof: “Echarle la culpa es una enormidad”

La UCR, el PRO e Innovación Federal respaldan la idea del Gobierno de debatir el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias, aunque para garantizar la mayoría deberán sumar el apoyo de Encuentro Federal y DPS.

A ese encuentro podría sumarse también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien analiza junto a Benegas Lynch los pedidos de modificación de los legisladores. Según fuentes parlamentarias, se busca consensuar qué propuestas podrían incorporarse sin alterar el equilibrio fiscal.

Las conversaciones se desarrollan no solo en el Congreso sino también en la Casa Rosada, donde se mantienen diálogos con los gobernadores provinciales. El presidente Javier Milei pidió esta semana a los mandatarios su apoyo al Presupuesto y a las reformas laboral y tributaria que el Ejecutivo planea enviar en diciembre.

Compromiso con el equilibrio fiscal

Guberman reafirmó la línea de disciplina fiscal impulsada por el Ejecutivo: “La idea es mantener el compromiso asumido por el presidente desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal, porque estamos convencidos de que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan, algo que ha sido validado en la elección legislativa”, sostuvo el funcionario.

La Comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de exposiciones ante los legisladores, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el propio Guberman.

También participaron el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Las proyecciones del Presupuesto 2026

El proyecto oficial prevé un crecimiento económico del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar a diciembre del próximo año.

Además, proyecta un incremento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11%.

El total de gastos se estima en $148 billones, con ingresos por $148,2 billones, lo que arrojaría un superávit primario de $2,7 billones.

Según el texto, el 85% de los recursos estará destinado a gastos sociales, que incluyen salud, educación, planes sociales y jubilaciones.

A su vez, se prevén $8 billones para la administración gubernamental, $7 billones para defensa y seguridad, $106 billones para políticas sociales y $14 billones para el pago de la deuda pública.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de Política y Economía

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla