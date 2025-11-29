El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó una medida que puede afectar el rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI) más usados por los clientes minoristas, ya sea a través de bancos, casas de Bolsa o billeteras virtuales.
Esta decisión, alineada con los lineamientos del Banco Central (BCRA) y respaldada por el Ministerio de Economía, busca modificar la estructura del sistema financiero argentino a partir del 1º de diciembre de 2025.
El foco de la normativa se centra en los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market), que son el instrumento clave que utilizan las billeteras digitales para remunerar los saldos en cuenta de sus clientes.
Estos fondos invierten en instrumentos muy líquidos, tales como cuentas remuneradas en bancos, plazos fijos y, fundamentalmente, cauciones.
La nueva regla impone una restricción severa: los FCI money market solo podrán invertir hasta el 20% de su patrimonio neto en cauciones.
De esta manera, los administradores de esos portafolios tendrán que reubicar la liquidez en otras alternativas que rinden menos y bajará la tasa ofrecida para los ahorristas.
LE PUEDE INTERESAR
Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
LE PUEDE INTERESAR
Suba de bonos y acciones; leve baja del riesgo país
Según datos del mercado, el 26% promedio de los pesos administrados por FCI money market (más de $9,5 billones) están invertidos en caución una suerte de “plazo fijo” bursátil de muy corto plazo, que pagaba en torno a 20% en los últimos días.
La reducción del límite obliga a los administradores de estos fondos a reubicar la liquidez ($ 2,2 a $ 2,4 billones) en otras alternativas que ofrecen rendimientos significativamente menores.
Una alternativa son las cuentas remuneradas, que concentran el 29% de los activos bajo administración, pero ofrecían rendimientos de alrededor del 14%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí