Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes

La medida de la cnv impacta de lleno en las billeteras virtuales / web

La Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó una medida que puede afectar el rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI) más usados por los clientes minoristas, ya sea a través de bancos, casas de Bolsa o billeteras virtuales.

Esta decisión, alineada con los lineamientos del Banco Central (BCRA) y respaldada por el Ministerio de Economía, busca modificar la estructura del sistema financiero argentino a partir del 1º de diciembre de 2025.

El foco de la normativa se centra en los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market), que son el instrumento clave que utilizan las billeteras digitales para remunerar los saldos en cuenta de sus clientes.

Estos fondos invierten en instrumentos muy líquidos, tales como cuentas remuneradas en bancos, plazos fijos y, fundamentalmente, cauciones.

La nueva regla impone una restricción severa: los FCI money market solo podrán invertir hasta el 20% de su patrimonio neto en cauciones.

De esta manera, los administradores de esos portafolios tendrán que reubicar la liquidez en otras alternativas que rinden menos y bajará la tasa ofrecida para los ahorristas.

Según datos del mercado, el 26% promedio de los pesos administrados por FCI money market (más de $9,5 billones) están invertidos en caución una suerte de “plazo fijo” bursátil de muy corto plazo, que pagaba en torno a 20% en los últimos días.

La reducción del límite obliga a los administradores de estos fondos a reubicar la liquidez ($ 2,2 a $ 2,4 billones) en otras alternativas que ofrecen rendimientos significativamente menores.

Una alternativa son las cuentas remuneradas, que concentran el 29% de los activos bajo administración, pero ofrecían rendimientos de alrededor del 14%.