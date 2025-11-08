Tiene fecha el juicio al hermano de Pedro Sánchez

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
El hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado en febrero por un caso de tráfico de influencias relacionado con su contratación en una provincia gobernada por la izquierda, según anunció el tribunal de Badajoz, en el suroeste del país.
Sospechoso de haber utilizado la influencia de su hermano para ser contratado en 2017 para ocuparse de las artes escénicas en la provincia de Badajoz, David Sánchez, también conocido como David Azagra, es compositor, músico y director de orquesta.
El juicio “en la causa por la contratación del director de la oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz” tendrá lugar “del día 9 al 14 de febrero”, informó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado. También se sentará en el banquillo de los acusados, entre otros, el líder socialista de Extremadura.
David Sánchez deberá responder, al igual que los otros diez acusados, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, es decir, un incumplimiento grave, por parte de un funcionario, de las obligaciones relacionadas con su cargo.
Según la investigación, el puesto fue creado a su medida, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a los empleos públicos.
David Sánchez dimitió de su cargo en febrero, según los medios de comunicación españoles. Al igual que en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, imputada en varios casos, la investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por asociaciones consideradas cercanas a la extrema derecha.
Una de ellas, Manos Limpias, acusa a David Sánchez de haber utilizado la influencia de su hermano para conseguir el puesto y de haber percibido un salario financiado con fondos públicos sin acudir a su lugar de trabajo, acusaciones que él desmintió.
Este caso se suma a otros asuntos judiciales que afectan al entorno de Sánchez, quien fue recientemente interrogado por una comisión de investigación del Senado sobre un caso de corrupción que afecta, en particular, a dos de sus antiguos hombres de confianza dentro del Partido Socialista.
Además, un juez de Madrid solicitó el lunes el procesamiento de uno de ellos, el exministro José Luis Ábalos, y ese mismo día comenzó el juicio por violación del secreto judicial del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, nombrado por Sánchez.
Paralelamente, su esposa, Begoña Gómez, será juzgada próximamente por otro caso de corrupción y tráfico de influencias.
Sánchez, que ha pedido perdón en varias ocasiones a los españoles por los casos que afectan a su partido, afirmó a principios de octubre que su hermano y su mujer eran “inocentes”.
