Reconquista: el Supercampeón del básquet platense

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un triplazo sobre el final del partido de Eugenio Devece, la figura descollante del encuentro jugado en el Polideportivo Banco Provincia, el club de calle 40 cerró un año memorable
En un final para el infarto, Reconquista se quedó con la Superfinal del básquet platense masculino de la Zona A1. Todo se definió en los segundos finales con triplazo de Eugenio Devece, que fue la gran figura del partido con un total de 29 puntos, al vencer a Atenas 82 a 79.
El encuentro fue una montaña rusa, parecía que lo que se queda Atenas, pero Reconquista sacó a relucir su efectividad con tiros de larga distancia.
Atenas hace pocos días se había consagrado campeón del torneo Clausura al vencer a Estudiantes y Reconquista se había quedado con Apertura; aunque no tuvo una buena segunda mitad de año.
En el entretiempo la dirigencia de la Asociación Platense de Básquet decidió distinguir a Fernando “Tulo”, de una enorme trayectoria como jugador y entrenador a nivel local, nacional e internacional, junto a Javier Orlandoni, actual Director de Deportes de la Universidad de La Plata.
Reconquista: Eugenio Devece 29, Facundo Giorgetti 4, Santino Mitidieri 7, Tiziano Adyude 8 (lesionado) y Lucas Jara 13 (Formación inicial); Máximo Molinari 0, Fermín Alomar 7, Waikimi Velázquez 6, Federico González 8 y Nicolás De Santis 0. Entrenador: Marcos Marcucci.
Atenas: Juan Pagella 5, Iván Qüin 10, Federico Borrajo 2, Ignacio Aman 10 y Santiago Aman 14 (Formación inicial); Yago Sánchez 15, Fernando Erra 3, Salvador Machindiarena 8y Facundo Attademo 12. Entrenador: Juan Ignacio Pedemonte.
LE PUEDE INTERESAR
Tenista no podrá jugar hasta 2044 por corrupción
LE PUEDE INTERESAR
La ACTC excluyó a Buenos Aires del calendario
Parciales: 21-24, (14) 35-39 (15), (27) 62-55 (16) y 82-79.
Jueces: Maximiliano Cáceres, Matías Dell Aquilla y Lautaro Palacios.
Comisionado técnico: Walter Milocco.
Gimnasio: “Aldo Ramírez” del Club Banco Provincia de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí