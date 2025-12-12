Reconquista: el Supercampeón del básquet platense

EL PLANTEL DE RECONQUISTA JUNTO A SU PÚBLICO TRAS CORONARSE SUPERCAMPEÓN DE BÁSQUET / PRENSA APDEB

En un final para el infarto, Reconquista se quedó con la Superfinal del básquet platense masculino de la Zona A1. Todo se definió en los segundos finales con triplazo de Eugenio Devece, que fue la gran figura del partido con un total de 29 puntos, al vencer a Atenas 82 a 79.

El encuentro fue una montaña rusa, parecía que lo que se queda Atenas, pero Reconquista sacó a relucir su efectividad con tiros de larga distancia.

Atenas hace pocos días se había consagrado campeón del torneo Clausura al vencer a Estudiantes y Reconquista se había quedado con Apertura; aunque no tuvo una buena segunda mitad de año.

En el entretiempo la dirigencia de la Asociación Platense de Básquet decidió distinguir a Fernando “Tulo”, de una enorme trayectoria como jugador y entrenador a nivel local, nacional e internacional, junto a Javier Orlandoni, actual Director de Deportes de la Universidad de La Plata.

LA SÍNTESIS

Reconquista: Eugenio Devece 29, Facundo Giorgetti 4, Santino Mitidieri 7, Tiziano Adyude 8 (lesionado) y Lucas Jara 13 (Formación inicial); Máximo Molinari 0, Fermín Alomar 7, Waikimi Velázquez 6, Federico González 8 y Nicolás De Santis 0. Entrenador: Marcos Marcucci.

Atenas: Juan Pagella 5, Iván Qüin 10, Federico Borrajo 2, Ignacio Aman 10 y Santiago Aman 14 (Formación inicial); Yago Sánchez 15, Fernando Erra 3, Salvador Machindiarena 8y Facundo Attademo 12. Entrenador: Juan Ignacio Pedemonte.

Parciales: 21-24, (14) 35-39 (15), (27) 62-55 (16) y 82-79.

Jueces: Maximiliano Cáceres, Matías Dell Aquilla y Lautaro Palacios.

Comisionado técnico: Walter Milocco.

Gimnasio: “Aldo Ramírez” del Club Banco Provincia de La Plata.