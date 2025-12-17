Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Dembelé, la figura en los premios The Best

Dembelé, la figura en los premios The Best
17 de Diciembre de 2025 | 05:44
Edición impresa

El francés Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor jugador del mundo en los premios The Best 2025, en una gala organizada por la FIFA que se desarrolló en Doha.

La ceremonia dejó un balance adverso para el fútbol argentino: Emiliano “Dibu” Martínez fue destronado como mejor arquero, no hubo representantes nacionales en el once ideal masculino y el único galardón para el país fue el Premio Puskás obtenido por el delantero de Independiente, Santiago Montiel.

El delantero de PSG se quedó con el máximo reconocimiento individual tras una temporada consagratoria, en la que fue pieza clave del equipo dirigido por Luis Enrique.

El club francés dominó la escena internacional y ese rendimiento colectivo también se reflejó en los premios: el entrenador español fue distinguido como el mejor técnico del año luego de conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia, imponiéndose en la votación a Enzo Maresca, de Chelsea, y Hansi Flick, de Barcelona.

En el rubro arquero, el italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido como el mejor del año y desplazó al Dibu Martínez.

La nota positiva para Argentina llegó a través de Santiago Montiel, quien se consagró ganador del Premio Puskás 2025 al mejor gol del año. El delantero de Independiente fue distinguido por su chilena ante Independiente Rivadavia, convertida en los octavos de final del Torneo Apertura.

Montiel superó en la terna a otro argentino, Pedro De La Vega, y se convirtió en el tercer futbolista del país en obtener este reconocimiento, luego de Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

En cuanto al once ideal masculino de la FIFA, ningún argentino logró integrar el equipo elegido por The Best. Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi habían sido nominados, pero finalmente quedaron fuera de la formación seleccionada.

El premio a la Afición de la FIFA también tuvo presencia argentina entre los candidatos, aunque sin final feliz. Alejandro Cinagotto, hincha de Racing que viajó durante 2024 y 2025 para acompañar al club, no pudo quedarse con el reconocimiento, que finalmente fue otorgado a los aficionados del Zakho de Irak.

 

