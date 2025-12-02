Putin recibe en Moscú a un enviado de Trump

El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, será recibido hoy martes por la tarde por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, para seguir hablando del plan estadounidense para poner fin al conflicto de Ucrania. Así lo confirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria a los medios internacionales.

El domingo, Witkoff, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el yerno de Trump, Jared Kushner, recibieron en Florida a una delegación ucraniana. Ambas partes calificaron de “productivas” las conversaciones.

El presidente estadounidense dijo luego que ve “posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Washington ha promovido un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años, y busca ahora concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.

A la espera del encuentro entre Putin y Witkoff, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se entrevistó ayer en París con su par francés Emmanuel Macron, para hablar de “las condiciones de una paz justa y duradera”, según dijo el Elíseo.

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.