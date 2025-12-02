¿Podrá la princesa Aiko ser emperatriz en Japón?

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
La reforma del COU llega al recinto del Concejo y podría sancionarse hoy
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias
Remoción de escombros en el depósito incendiado de diagonal 77 y 48
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La popularidad de la joven, de 24 años, impulsa llamados a cambiar la ley nipona de sucesión que por ahora es sólo masculina
La querida princesa Aiko de Japón con frecuencia es ovacionada como una estrella pop.
Durante una visita a Nagasaki con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, el sonido de su nombre, que gritaban simpatizantes en las calles, eclipsó los vítores a sus padres.
Ayer cumplió 24 años, y sus partidarios quieren cambiar la ley de sucesión de Japón que es exclusivamente por línea masculina, lo que prohíbe a Aiko, hija única del emperador, convertirse en monarca.
Junto con la frustración porque el debate sobre las normas de sucesión se ha estancado, existe una sensación de urgencia: la menguante monarquía japonesa está al borde de la extinción. El sobrino adolescente de Naruhito es el único heredero elegible de la generación más joven.
Los expertos dicen que la prohibición a que sucedan mujeres debería levantarse antes que la familia real se extinga, pero legisladores conservadores, incluida Sanae Takaichi, la primera ministra del país, se oponen al cambio.
Aiko ha ganado admiradores desde que debutó como miembro adulto de la realeza en 2021, cuando impresionó al público que la calificó de inteligente, amable, cariñosa y simpática. El apoyo a Aiko como futura monarca aumentó tras su primer viaje oficial sola al extranjero, a Laos, en noviembre, en representación del emperador. Durante la visita de seis días, se reunió con altos funcionarios laosianos, visitó lugares culturales e históricos y se encontró con la población local.
LE PUEDE INTERESAR
Honduras con giro a la derecha: reñida puja para la Presidencia
LE PUEDE INTERESAR
Putin recibe en Moscú a un enviado de Trump
A principios de este año, Aiko acompañó a sus padres a Nagasaki y Okinawa. Ha seguido el ejemplo de su padre, quien da gran importancia a transmitir la tragedia de la Segunda Guerra Mundial a las generaciones más jóvenes.
“Siempre he apoyado la coronación de la princesa Aiko”, expresó Setsuko Matsuo, de 82 años y sobreviviente de las bombas atómicas, quien acudió al Parque de la Paz de Nagasaki horas antes de la llegada prevista de Aiko y sus padres a la zona. “Me gusta todo de ella, especialmente su sonrisa tan reconfortante”, dijo.
Mari Maehira, una empleada administrativa de 58 años quien esperó para vitorear a Aiko en Nagasaki, dijo que la ha visto crecer y “ahora queremos verla convertirse en una futura monarca”.
La popularidad de la princesa ha impulsado a algunos a presionar a los legisladores para que modifiquen la ley. Yoshinori Kobayashi, artista de manga, ha escrito cómics que impulsan un cambio legal que permita a Aiko convertirse en monarca, y sus simpatizantes los envían constantemente a los parlamentarios para concientizarlos y obtener su apoyo a la causa. Otros han creado canales de YouTube y distribuido panfletos para llamar la atención del público sobre el tema. Ikuko Yamazaki, de 62 años, ha utilizado las redes sociales para abogar por la sucesión del primogénito del emperador, independientemente de su sexo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí