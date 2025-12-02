Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL LADRÓN QUEDÓ FILMADO

Vacían un comercio en pleno centro de City Bell

Vacían un comercio en pleno centro de City Bell

Violentaron la puerta

2 de Diciembre de 2025 | 02:43
City Bell volvió a despertar con malas noticias. Ayer lunes, alrededor de las 6 de la mañana, un ladrón irrumpió en el local gastronómico Zafra, ubicado sobre Jorge Bell entre 473 bis y 473, pleno centro comercial de la localidad, y se llevó una importante cantidad de elementos tras destrozar la puerta de ingreso. El episodio vuelve a encender la alarma en la zona norte, donde los vecinos aseguran sentirse desprotegidos en medio de una ola de hechos que no da respiro.

Según confirmaron fuentes del comercio, el delincuente actuó solo y quedó claramente registrado por las cámaras de seguridad que funcionan en el lugar. En las imágenes -a las que pudo acceder este diario- se observa cómo fuerza la entrada principal hasta arrancarla y, una vez adentro, revisa mostradores durante varios minutos sin ser interrumpido.

El botín incluyó fiambres y alimentos envasados, una notebook utilizada para tareas administrativas, un celular, cuchillos de cocina profesionales, una cámara de seguridad interna y dinero en efectivo que se encontraba en el sector de caja. “Se llevó todo lo que pudo cargar”, describieron fuentes del local.

El ataque ocurre en un contexto especialmente sensible para City Bell, todavía sacudido por el crimen de la psiquiatra Virginia Franco, asesinada a pocas cuadras del centro comercial. Desde entonces, comerciantes y vecinos vienen advirtiendo que los episodios delictivos aumentaron y que las calles quedan “a merced de cualquiera” durante la madrugada.

Tal como viene reflejando este diario, en la zona aseguran que los arrebatos, entraderas y robos a locales se multiplicaron en las últimas semanas. La investigación intenta avanzar con las imágenes del ladrón, pero en City Bell el clima es de resignación y enojo.

 

