Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

Loterías y quinielas

31 de Diciembre de 2025 | 01:32
Edición impresa
Documentos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata

¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?

Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año

La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura
+ Leidas

¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!

Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos

Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno

“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año

La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"

Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
Últimas noticias de Deportes

Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central

Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos

Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"

2025: El año que entró por el aro
Policiales
Abusos sexuales en la Legislatura bonaerense: cómo operaba “La Orden de la Luz” y quiénes son los detenidos
Calles calientes en La Plata: choque, una Hilux volcada y piña a un conductor en la Avenida 44
VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
La Plata: escapó por los techos tras golpear a su pareja y también le robó a su vecina
VIDEO. Motochorro armado asaltó un minimercado en Av. 44: le apuntó a clientas y una empleada
Espectáculos
¡Felicidades! Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson
De a 9 a 18: de qué trabaja More Rial en la cárcel de Magdalena
"Confidencialidad médica": qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
La Ciudad
Hartazgo vecinal en La Plata: el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua
¡La quema de muñecos en La Plata fue una fiesta!
Todo listo para la quema de muñecos en La Plata: las mejores fotos del tradicional ritual de cada fin de año
Brindis a oscuras y sin agua en varias zonas de La Plata: el calor extremo, la pesadilla en el último día del año
Usuarios del Banco Provincia reportan débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones: ¿Qué pasó?
Política y Economía
La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"
“Hemos cumplido todas las promesas”: el mensaje de Javier Milei por fin de año
La Cámara Federal de La Plata resolvió el cambio de juez en la causa de Sur Finanzas
La Plata, dos detenidos: trama sectaria, abusos reiterados y víctimas en ámbitos de militancia en la Legislatura
Diputados pagó por error 700 mil pesos y los descontará el viernes: piden que "no lo gasten"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla