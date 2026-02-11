Arresto domiciliario para un aliado de Machado

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Un estrecho aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado inició ayer arresto domiciliario en Venezuela, tras ser detenido nuevamente por exigir elecciones libres luego de una breve excarcelación. Se trata de Juan Pablo Guanipa, exparlamentario opositor de 61 años, quien había pasado casi nueve meses preso acusado de conspiración.
Tras recuperar la libertad el domingo por apenas unas horas, Guanipa recorrió Caracas, visitó a familiares de presos políticos, encabezó una caravana motorizada y reclamó públicamente comicios, incluso frente a la cárcel del Helicoide. Poco antes del amanecer fue detenido otra vez. La fiscalía alegó que violó las condiciones de su libertad y solicitó prisión domiciliaria.
El nuevo encierro ocurre mientras el Parlamento debate una ley de amnistía para presos políticos, impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Familiares de detenidos protestaron frente a la Asamblea Nacional exigiendo su pronta aprobación, denunciando que el arresto de Guanipa envía un mensaje de intimidación y evidencia que, pese a las excarcelaciones parciales, la represión política sigue vigente en el país.
