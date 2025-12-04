Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Dos boxeadores argentinos ganaron sus primeros combates en el Campeonato Mundial Amateur

Dos boxeadores argentinos ganaron sus primeros combates en el Campeonato Mundial Amateur
4 de Diciembre de 2025 | 17:22

Escuchar esta nota

El equipo argentino consiguió sus dos primeras victorias por decisión unánime en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la International Boxing Association (IBA) que se está llevando a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

En los combates preliminares que tuvieron inicio a las 10 de la mañana, hora de Argentina, Thomas Casazza y Matías Verón le dieron las dos primeras alegrías al país en representación de la Asociación Argentina de Box (AAB). En el primer turno del día, Casazza obtuvo el primer triunfo argentino en Dubai cuando en la sexta pelea del Ring B, en la esquina azul, venció por decisión unánime tras completar los tres rounds al griego Dimitrios Nikolaou en la categoría hasta 67 kilogramos.

El argentino llevó el combate a su ritmo, con cintura y el estilo clásico del boxeo amateur: entrar y salir para dar los golpes justo, hasta que se impuso en el primer round con un derechazo certero al hígado que tambaleó el griego. Si bien sufrió en los siguientes minutos con algunos puñetazos bien conectados por el europeo, Casazza esquivó y jugó bien su juego en el encordado y aguantó el combate ante la desesperación de para llevarse el triunfo y el pase a octavos de final, en donde se medirá con el australiano Jake van Rooyen.

Ya en el Ring A, para el duodécimo combate, Verón hizo su presentación en la categoría pesado, con 92 kg, y venció al oriundo de la India Aakash Kachari en una decisión unánime por parte de los cinco jueces responsables. Al igual que Casazza, Verón mantuvo a su ritmo al indio, con paciencia y sin perder la compostura para quedarse con el combate en las tarjetas de los jueces. El chico de González Catán también avanzó a los octavos de final del torneo.

Para los octavos de final, Verón se enfrentará ante el cubano que compite para Azerbaiyán, Loren Alfonso Domínguez, un rival duro ya que consiguió dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (bronce) y París 2024 (Plata), además ya fue campeón amateur de la IBA en Belgrado 2021 y plata en Tashkent 2023.

En las próximas horas se conocerán los días y horarios de los combates de Guillermo Freire en la categoría mosca (51 kg) y Lucas Villaba en peso superligero (63 kg), aunque se sabe que enfrentarán al turco Samet Gumus y al keniata Caleb Wandera, respectivamente.

Cómo es el torneo

El Campeonato Mundial comenzó este jueves 4 con los combates preliminares, y seguirá hasta el 11 con los octavos de final, cuartos de final y las semifinales de las 13 distintas categorías del campeonato. La gran final de cada peso será el sábado 13 en el Dubai Duty Free Tennis Stadium.

La estructura de premios incluye 150.000 dólares para los subcampeones, 75.000 para los terceros y 10.000 para quienes finalicen quintos, con un reparto que contempla al boxeador, a los entrenadores y a las federaciones nacionales.

 

