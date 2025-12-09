Caravana en Mendoza por un proyecto minero

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
La Asamblea por el Agua de Uspallata inició ayer por la tarde la “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde hoy la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.
El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que en la víspera fue apoyado por el presidente Javier Milei.
La movilización comenzó alrededor de las 8 en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.
La caravana seguirá un extenso recorrido hasta la Legislatura provincial. A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.
La convocatoria es abierta y ya cuenta con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizarán caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.
Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.
Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.
El Presidente destacó el proyecto de San Jorge y dijo que “traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”.
“Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”, enfatizó el jefe de Estado, al cuestionar al peronismo.
