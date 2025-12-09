La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas

Los vecinos de Los Hornos se encuentran expectantes por la reunión que mantendrán mañana por la tarde con funcionarios municipales y provinciales. El tema central del encuentro será la creciente problemática de inseguridad que impera en el lugar. Mientras aguardaban la reunión se registraron al menos dos casos más en la zona.

Desde la asamblea “Los Hornos Basta de Inseguridad” informaron a este diario que la reunión tendrá lugar a las 16 en las instalaciones municipales de 20 y 50. El encuentro llega “un año después” de la última vez que ambas partes se sentaron a discutir posibles soluciones, destacaron los frentistas.

La reunión aparece en un momento particularmente crítico para los habitantes hornenses que en los últimos días expusieron su hartazgo con un contundente y desafiante mensaje en redes: “Sin respuestas oficiales. La seguridad la ponemos nosotros. El que avisa no traiciona”.

Daniel Arripe, referente vecinal, admitió el descontento en la población por el tema. Y cuando se le pidió definir cómo es el panorama actual con respecto a robos en viviendas y comercios, al igual que los asaltos callejeros, apeló a una palabra que no requiere demasiada explicación: “picante”.

En ese sentido recordó: “Desde el 3 de diciembre de 2024 que no nos sentamos a conversar al respecto con la Municipalidad y la Provincia, pese a que en distintos momentos del 2025 gestionamos el encuentro”.

“Pedimos lo mismo”

Ante este panorama, el referente vecinal adelantó que a la reunión llevarán un reclamo repetido: “Pedimos lo mismo que hace un año, cuando nos encontramos en la Asociación Comercial Los Hornos con el intendente, funcionarios y jefes policiales: más patrullajes para ampliar los recorridos, que haya una subcomisaría, la puesta en funcionamiento durante 24 horas de la garita en avenida 60 entre 31 y 131 y de otra al mismo fin en el Parque Julio López. También el arreglos de calles”.

En este contexto, insistió en que necesitan que “en Los Hornos circulen más patrulleros” y agregó: “Ahora se dice que la Provincia tendrá 40 patrullas nuevas, de las cuales veremos cuántas se destinan a nuestra localidad. Esperamos que se vengan a sumar a las apenas cuatro que tenemos, no a reemplazar a las que están. Si no, estamos siempre en la misma”.

El foco de los vecinos está en que las autoridades cumplan con la dilatada propuesta de emplazar una subcomisaría en Los Hornos. “En este punto no hubo avances, pese a que resulta un aspecto atendible en virtud de la enorme cantidad de habitantes que tiene Los Hornos y que lleva a que no se pueda dar la respuesta policial adecuada, con el consecuente perjuicio para la gente”, apuntó.

En redes sociales los vecinos expresaron su malestar por la postergación de la subcomisaría. “A pesar del compromiso asumido, aún no hay terreno ni proyecto”, manifestó uno de los mensajes que además responsabilizó a autoridades locales. Al preguntársele dónde tendría que funcionar la eventual subcomisaría, contestó sin dudar: “Es algo que tendrían que decidirlo las autoridades correspondientes”.

“La ordenanza municipal para tener a la subcomisaría, nunca se cumplió: el terreno fue donado a la Fundación M.A.Korn para la construcción de un hogar de ancianos. Y las autoridades nunca buscaron un nuevo lote para la subcomisaría que nos deben hace 25 años”, se criticó desde la agrupación vecinal que clama por más seguridad en Los Hornos.

Mientras tanto, el accionar delictivo continúa haciéndose sentir en Los Hornos. En tal sentido, confirmó la situación y reveló a su vez que “se están registrando nuevamente varias entraderas. Está muy picante la inseguridad acá”, por lo que el miedo y las precauciones van de la mano en ese sector de la Ciudad.

Nuevos ataques

Como cabal demostración del avance sin pausa de los episodios delictivos en territorio hornense, en las últimas horas trascendieron otros dos ataques en domicilios de la zona.

Fuentes seguras indicaron que uno los episodios ocurrió promediando la tarde en una vivienda que está en 65 entre 135 y 136. Allí se encontraba un hombre de 52 años lavando su moto, una Honda Biz C100, color azul, cuando se le acercaron dos jóvenes, que serían menores de edad.

Un informante ligado a la investigación del hecho reveló que “primero, estos pibes le preguntaron quién estaba en la casa, le pidieron agua y comida y luego se pusieron agresivos y le exigieron que les diera dinero. El hombre, entonces, les entregó 10.000 pesos. Pero le reclamaban más”. Además, uno de los asaltantes le ordenó al damnificado “no te muevas, no digas nada o te pego un tiro”.

Acto seguido, se propusieron robar la moto. “La agarraron y la intentaron arrancar, pero como no podían, la propia víctima la puso en marcha. Escaparon con la Honda Biz por calle 65 en dirección a 137”, precisó.

Por otra parte, en una finca de las calles 157 y 69 delincuentes sorprendieron a sus ocupantes mientras dormían. Según fuentes policiales de esa jurisdicción, un hombre de 39 años escuchó ruidos que provenían del portón del garaje. “Se levantó y vio a su madre, quien le comentó que dos sujetos acababan de huir con su moto Honda Wave blanca”, explicaron los voceros.

En medio de su indignación, madre e hijo comprobaron instantes después que dicho portón había sido barreteado por esos ladrones, a quienes testigos vieron darse a la fuga en el rodado por calle 69 hacia 158. Ahora la Policía intenta ahora establecer si cámaras de seguridad del barrio filmaron a los responsables de este robo.

Por último ayer en horas de la mañana cámaras detectaron a un ladrón robando el techo de un auto estacionado en 155 esquina 63.