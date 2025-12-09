Trump, ¿no quiere monopolio en la TV?

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo
Agenda económica: se conoce la inflación, nueva licitación y dólar
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos
Emotiva procesión en la Ciudad por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Redacción AFP
El presidente estadounidense Donald Trump expresó sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de Netflix, afirmando que el gigante del streaming ya tiene “una gran porción del mercado” y que “podría ser un problema”.
“Participaré en esa decisión”, declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares. La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood.
Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que “ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”.
Si la operación se concretara, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.
Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.
La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos de Gonnet obligados a vivir como en un desierto
Sin embargo, Netflix no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.
Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí