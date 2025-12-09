Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |La compra de Netflix

Trump, ¿no quiere monopolio en la TV?

Redacción AFP

9 de Diciembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

El presidente estadounidense Donald Trump expresó sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de Netflix, afirmando que el gigante del streaming ya tiene “una gran porción del mercado” y que “podría ser un problema”.

“Participaré en esa decisión”, declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares. La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood.

Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que “ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”.

Si la operación se concretara, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.

Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos.

Sin embargo, Netflix no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

 

