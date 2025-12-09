Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Sector clave de la ciudad

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Empiezan hoy y se estima que será por tres semanas, para la reparación en el paso a nivel. Realizarán operativos con inspectores

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
9 de Diciembre de 2025 | 02:27
La dinámica del tránsito en un sector clave de la Ciudad volverá a modificarse desde hoy debido al cierre total del paso a nivel de avenida 44 y calle 1, donde comenzarán trabajos de reparación sobre las vías del ferrocarril. Según confirmaron fuentes municipales, las tareas demandarán alrededor de tres semanas, por lo que se implementarán desvíos obligatorios para ordenar la circulación en una zona que diariamente concentra un importante flujo vehicular.

De acuerdo con el esquema dispuesto, quienes circulen por avenida 44 en sentido hacia calle 1 deberán desviarse obligatoriamente por diagonal 80 y luego retomar 44. En tanto, los vehículos que se desplacen por calle 1 solo podrán girar a la derecha hacia diagonal 80. Tanto para automovilistas como para motociclistas que necesiten acceder al predio del Hipódromo de La Plata, la única opción habilitada será la calle 115.

Desde el Municipio solicitaron máxima precaución a los conductores que transiten por la zona, respetar la señalización temporal instalada y atender las indicaciones del personal afectado al operativo. Señalaron además que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos, que se realizan en un corredor clave de conexión entre el casco urbano y distintos barrios del oeste platense.

QUE PASARÁ CON EL TREN UNIVERSITARIO

En ese contexto habrá que ver qué ocurrirá con el recorrido del Tren Universitario, ya que parte desde 1 y 44 hacia las facultades del Bosque y las vías que utiliza son las que van a intervenir.

Una posibilidad que se manejaba por parte de los usuarios es que comience el recorrido y lo termine una estación antes de llegar a 1 y 44, la de Arquitectura, a la altura de la calle 47.

Cabe indicra que por estos días los alumnos y docentes están finalizando los cuatrimestres y las materias anuales, por lo que aún hay movimiento en las unidades académicas.

Desde la Municipalidad como de la empresa que maneja el corredor tranviario no informaron nada oficial hasta el momento sobre la medida que se adoptará para el tren universitario.

EL PASO DE 1 Y 38

El anuncio del desvío en 1 y 44 llega poco después de que otro punto neurálgico del tránsito local lograra recuperar la normalidad. Tras varias semanas de restricciones y desvíos, el viernes 28 de noviembre quedó finalmente habilitado en ambos sentidos el paso a nivel de 1 y 38, una noticia celebrada por los automovilistas que durante casi un mes debieron soportar largas demoras, sobre todo en horas pico.

La zona había sido intervenida en el marco de la etapa final de las obras de ensanchamiento de la Diagonal 74, que se extienden desde Plaza Alsina hasta la rotonda de 120 y 32. Durante noviembre, quienes necesitaban desplazarse hacia el centro de La Plata o hacia Barrio Hipódromo y Ensenada se vieron obligados a utilizar caminos alternativos, que también se congestionaban debido al incremento del caudal vehicular. Vecinos y usuarios manifestaron reiteradamente su malestar por los embotellamientos registrados en arterias como 1, 38 y 122.

Aunque inicialmente se había estimado que los trabajos durarían solo dos semanas, las tareas se prolongaron el doble y la circulación recién se restableció en el último viernes de noviembre, devolviendo fluidez a un corredor que, además, actúa como vía de acceso y egreso de la Autopista Buenos Aires–La Plata, por lo que su funcionamiento es estratégico para toda la región.

El contraste entre la reciente habilitación del paso en 1 y 38 y el nuevo cierre en 44 y 1 vuelve a colocar a los automovilistas frente a un escenario de adaptaciones constantes en la red vial local.

No obstante, quienes van a desarrollar las obras de mejoras en las vías destacan que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejoras que busca reducir riesgos, optimizar la infraestructura ferroviaria y mejorar la seguridad vial.

Mientras tanto, los usuarios deberán incorporar nuevos recorridos -ver gráfico-, prever demoras y mantenerse atentos a la señalización y a los avisos oficiales, ya que diciembre iniciará con importantes alteraciones en la circulación urbana, especialmente en sectores donde confluyen los accesos al centro y las conexiones regionales.

 

