Ocho muertos tras el ataque armado a la entrada de un boliche en Ecuador

Ocho personas murieron ayer luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud frente a un boliche bailable en un municipio rural del suroeste de Ecuador.
Los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca en horas de la madrugada, en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y propietario del boliche.
La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró a “varias personas heridas y siete cadáveres”, dijo el coronel Javier Chango en una rueda de prensa. Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos sufrieron heridas. Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de nueve milímetros y también de fusiles automáticos.
Luego del ataque, los sujetos armados regresaron a los vehículos y huyeron por “una ruta desconocida”, agregó el coronel. En esa zona, las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque. Los cuerpos de los fallecidos, siete hombres y una mujer, fueron trasladados a una morgue en la ciudad vecina de Daule. La policía todavía no ha establecido las razones de la masacre.
Ecuador, otrora un oasis de paz en América Latina, es hoy una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción de algunas autoridades. Por sus puertos transita un 73% de la cocaína producida en el mundo, según fuentes oficiales. En 2024 el país incautó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.
