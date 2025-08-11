Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Ataque a Al Jazeera: mueren periodistas en Gaza

Fue tras un bombardeo de Israel en la zona donde acampaban. El gobierno de Netanyahu dijo que el corresponsal de la cadena árabe “era un terrorista”

Ataque a Al Jazeera: mueren periodistas en Gaza

Palestinos desplazados caminan por un campamento improvisado junto a la playa, En la ciudad de Gaza / AP

11 de Agosto de 2025 | 02:21
Edición impresa

La cadena Al Jazeera anunció que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza ayer, citando como fuente el director de un hospital local.

“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, indicó el director del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Qatar.

El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una carpa para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añadió el reporte.

Con sus informes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

El ejército israelí confirmó en Teregram que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.

“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, agregó en el mensaje.

Por años, el medio Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

FENSIVA AMPLIADA

En este marco, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió una nueva ofensiva militar en Gaza que es más amplia de lo anunciado previamente, declarando en medio de una creciente condena tanto en casa como en el extranjero que Israel “no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás”.

Incluso cuando más israelíes expresan preocupación por la guerra de 22 meses, Netanyahu declaró que el gabinete de seguridad la semana pasada instruyó el desmantelamiento de los bastiones del grupo extremista islámico Hamás no solo en Ciudad de Gaza, sino también en los “campamentos centrales” de Muwasi y Deir al-Balah.

Los campamentos -que albergan a más de medio millón de personas desplazadas, según la ONU- no habían sido parte del anuncio de Israel el viernes sobre la ofensiva. Netanyahu ha enfrentado críticas dentro de su coalición gobernante de que apuntar solo a Ciudad Gaza no era suficiente. El premier israelí indicó que habrá “zonas seguras”.

RESPALDO DE TRUMP

Asimismo, la oficina de Netanyahu informó que había hablado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el plan y le agradeció por su “apoyo inquebrantable”.

Rechazando la hambruna en Gaza así como una “campaña global de mentiras”, Netanyahu habló con medios extranjeros justo antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y afirmó que “nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza”.

Netanyahu dijo que hay un “calendario bastante corto” en mente para los próximos pasos en Gaza, sin dar detalles específicos. Los objetivos allí incluyen desmilitarizar el territorio, que el ejército israelí tenga “control de seguridad predominante” allí y una administración civil no israelí a cargo.

Israel también quiere aumentar el número de sitios de distribución de ayuda en Gaza, sostuvo.

En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel, y señaló que “si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”.

