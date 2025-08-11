Ataque a Al Jazeera: mueren periodistas en Gaza

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo
Causa Vialidad: se le vence el plazo a Cristina para devolver el dinero
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Semáforos trabados y riesgo vial en la esquina de diagonal 73, 5 y 62
En operativo de tránsito secuestraron 16 motos, 4 de policías bonaerenses
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue tras un bombardeo de Israel en la zona donde acampaban. El gobierno de Netanyahu dijo que el corresponsal de la cadena árabe “era un terrorista”
La cadena Al Jazeera anunció que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza ayer, citando como fuente el director de un hospital local.
“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, indicó el director del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Qatar.
El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una carpa para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añadió el reporte.
Con sus informes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.
El ejército israelí confirmó en Teregram que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.
“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, agregó en el mensaje.
LE PUEDE INTERESAR
Reunión Putin-Trump: Europa apoya a Ucrania
LE PUEDE INTERESAR
Ocho muertos tras el ataque armado a la entrada de un boliche en Ecuador
Por años, el medio Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.
En este marco, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió una nueva ofensiva militar en Gaza que es más amplia de lo anunciado previamente, declarando en medio de una creciente condena tanto en casa como en el extranjero que Israel “no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás”.
Incluso cuando más israelíes expresan preocupación por la guerra de 22 meses, Netanyahu declaró que el gabinete de seguridad la semana pasada instruyó el desmantelamiento de los bastiones del grupo extremista islámico Hamás no solo en Ciudad de Gaza, sino también en los “campamentos centrales” de Muwasi y Deir al-Balah.
Los campamentos -que albergan a más de medio millón de personas desplazadas, según la ONU- no habían sido parte del anuncio de Israel el viernes sobre la ofensiva. Netanyahu ha enfrentado críticas dentro de su coalición gobernante de que apuntar solo a Ciudad Gaza no era suficiente. El premier israelí indicó que habrá “zonas seguras”.
Asimismo, la oficina de Netanyahu informó que había hablado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el plan y le agradeció por su “apoyo inquebrantable”.
Rechazando la hambruna en Gaza así como una “campaña global de mentiras”, Netanyahu habló con medios extranjeros justo antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y afirmó que “nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza”.
Netanyahu dijo que hay un “calendario bastante corto” en mente para los próximos pasos en Gaza, sin dar detalles específicos. Los objetivos allí incluyen desmilitarizar el territorio, que el ejército israelí tenga “control de seguridad predominante” allí y una administración civil no israelí a cargo.
Israel también quiere aumentar el número de sitios de distribución de ayuda en Gaza, sostuvo.
En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel, y señaló que “si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí