Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales |Christian Graf se presentó ante la Justicia

Apareció el sospechoso de un crimen impactante

Es el señalado como posible autor del asesinato de Diego Fernández en Coghlan hace más de cuatro décadas

Apareció el sospechoso de un crimen impactante
12 de Agosto de 2025 | 02:31
Edición impresa

Christian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos se hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la Fiscalía que lleva adelante la investigación.

Graf fue hasta el edificio judicial, pero el fiscal Martín López Perrando no se encontraba: “Habló con un auxiliar fiscal y se mostró dispuesto a declarar”.

Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.

Ayer el fiscal Perrando le tomó testimoniales a otros testigos para seguir avanzando con la investigación. Se trata de seis testigos, tres ex compañeros de colegio de la víctima y tres obreros que estaban el día del hallazgo de los restos.

Por el momento no hay ninguna imputación ni posible medida de detención contra el ex compañero de Fernández, aunque sí existen sospechas frente al hallazgo de los huesos en la vivienda que pertenece a la familia desde la década de 1970.

El que habló fue el albañil que cavó el pozo que permitió el hallazgo de los restos óseos: “Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos. Y, al ser curiosos, seguimos excavando más y constatamos que era huesos de humanos. Así que llamamos a la Policía”.

LE PUEDE INTERESAR

Audaz golpe virtual: jubilado perdió varios millones en una estafa bancaria

LE PUEDE INTERESAR

Investigan si una mujer pasó 20 años encerrada

Se llama Cristian y es uno de los que descubrió uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos.

En parte, se puede decir que fue uno de los responsables de esclarecer el misterio que durante 41 años hubo sobre la desaparición de Diego Fernández Lima.

“Te supera. Nadie se espera encontrar una cosa así”, explicó. También dijo que les avisaron a los vecinos. “Vinieron y empezaron a ser curiosos también y a ver qué es lo que pasaba, porque tampoco sabían del caso”, agregó.

Por todo esto hoy Cristian está citado para declarar ante la Justicia. Su relato es considerado muy importante para el curso de la pesquisa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

Violencia política en Colombia: murió el presidenciable Miguel Uribe

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

A la espera del Gobierno por las reformas estructurales

Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente

Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Últimas noticias de Policiales

Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí

Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”

Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad

Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Espectáculos
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Yankelevich: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
La Ciudad
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Deportes
A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay
Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
River juega con Libertad con las defensas bajas
Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Información General
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes
Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla