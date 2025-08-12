Apareció el sospechoso de un crimen impactante

Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Crimen de Pablo Mieres: su familia fue aceptada por el juez como "particular damnificada"
A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
En fotos | La semana de huelga en la UNLP arrancó con un alto acatamiento en facultades y escuelas
VIDEO. Se subió a un árbol en el centro de La Plata y le pegaba con una rama a los transeúntes
Desmontaron el puesto policial ubicado en la rotonda de la Autopista La Plata
¿Pedro Silva Torrejón otra vez afuera?: cómo se encuentra la recuperación del defensor de Gimnasia
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en City Bell: un conductor debió ser trasladado al hospital
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”
Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”
En La Plata, las fuerzas políticas acordaron una campaña limpia y respetuosa del espacio público
Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
VIDEO. Dos barcos chinos chocaron al perseguir un barco filipino en mar disputado
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó"
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es el señalado como posible autor del asesinato de Diego Fernández en Coghlan hace más de cuatro décadas
Christian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos se hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la Fiscalía que lleva adelante la investigación.
Graf fue hasta el edificio judicial, pero el fiscal Martín López Perrando no se encontraba: “Habló con un auxiliar fiscal y se mostró dispuesto a declarar”.
Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.
Ayer el fiscal Perrando le tomó testimoniales a otros testigos para seguir avanzando con la investigación. Se trata de seis testigos, tres ex compañeros de colegio de la víctima y tres obreros que estaban el día del hallazgo de los restos.
Por el momento no hay ninguna imputación ni posible medida de detención contra el ex compañero de Fernández, aunque sí existen sospechas frente al hallazgo de los huesos en la vivienda que pertenece a la familia desde la década de 1970.
El que habló fue el albañil que cavó el pozo que permitió el hallazgo de los restos óseos: “Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos. Y, al ser curiosos, seguimos excavando más y constatamos que era huesos de humanos. Así que llamamos a la Policía”.
LE PUEDE INTERESAR
Audaz golpe virtual: jubilado perdió varios millones en una estafa bancaria
LE PUEDE INTERESAR
Investigan si una mujer pasó 20 años encerrada
Se llama Cristian y es uno de los que descubrió uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos.
En parte, se puede decir que fue uno de los responsables de esclarecer el misterio que durante 41 años hubo sobre la desaparición de Diego Fernández Lima.
“Te supera. Nadie se espera encontrar una cosa así”, explicó. También dijo que les avisaron a los vecinos. “Vinieron y empezaron a ser curiosos también y a ver qué es lo que pasaba, porque tampoco sabían del caso”, agregó.
Por todo esto hoy Cristian está citado para declarar ante la Justicia. Su relato es considerado muy importante para el curso de la pesquisa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí