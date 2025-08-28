“Arancelazo” para India por las compras de petróleo ruso

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones de India, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron ahora al 50%, una forma del presidente Donald Trump de castigar a Nueva Delhi por comprar petróleo de Rusia.
India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar a Moscú a financiar su guerra en Ucrania.
India calificó la medida como “injusta, injustificada e irrazonable, y su gremio de exportadores pidió una intervención del gobierno para aplacar el temor a una pérdida de empleos.
Con la medida, las relaciones entre Estados Unidos e India se tensan aún más, lo que da a Nueva Delhi un nuevo incentivo para mejorar sus vínculos con su rival histórico, China.
Pero el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a Fox Business que Trump tenía buenas relaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi. “Creo que al fin y al cabo, llegaremos a un acuerdo”, dijo.
Aunque Trump ha impuesto nuevos aranceles a aliados y a competidores, esta tarifa del 50% es una de las más altas a la que se enfrentan los socios comerciales de EE UU. No obstante, persisten exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos y los semiconductores de las computadoras.
