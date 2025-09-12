Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Avanza el jury contra Zárate y Blanc

Quedó conformado el jurado que juzgará a dos magistrados de Tandil

Quedó conformado el jurado que juzgará a dos magistrados de Tandil
12 de Septiembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

El proceso de enjuiciamiento a los jueces civiles y comerciales de Tandil, José Zárate y Francisco Blanc, dio un paso clave con la designación de los legisladores que completan la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

En un sorteo realizado en la Secretaría de Enjuiciamiento, se definió que los representantes parlamentarios titulares serán los diputados Avelino Ricardo Zurro, Germán Di Césare y Abigail Gabriela Gómez, la senadora Sofía Vannelli y el legislador Juan Manuel Jesús Rico Zini. Como suplentes quedaron los diputados Guillermo Ricardo Castello, Facundo Tignanelli y Valentín Miranda.

De este modo, junto con los conjueces ya designados a fines de agosto —Guillermo Ernesto Sagues (San Isidro), Jorge Omar Frega (Morón), María Margarita Di Santi (Mercedes), Laura González (Quilmes) y Eduardo Fortunato Dinatolo (Mercedes)—, quedó conformado el cuerpo que deberá evaluar la conducta de los magistrados tandilenses. La presidencia del jury estará a cargo de la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan.

Los jueces Zárate y Blanc fueron denunciados por los empresarios Martín Burs y Jorge Heter, quienes los acusan de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entre los cargos figuran incompetencia, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y hasta participación en maniobras fraudulentas y extorsivas. Según los denunciantes, se habrían manipulado expedientes civiles y cautelares para beneficiar a determinados intereses, incluso mediante reuniones fuera del ámbito judicial en las que se exigían pagos o transferencias de propiedades.

El caso tomó estado público en 2024. El Jurado de Enjuiciamiento deberá ahora analizar las pruebas reunidas y resolver si corresponde destituir o no a los magistrados. Mientras tanto, la expectativa crece en Tandil y en la Justicia bonaerense, ya que se trata de un proceso inusual por la magnitud de las acusaciones y el alcance institucional que podría tener.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Perdiste, dame la moto”: Ringuelet en vilo por motochorros

LE PUEDE INTERESAR

Lo acusaron de varios robos en La Plata y la Justicia lo declaró inocente: el caso de un cartonero que estuvo tras las rejas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
+ Leidas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir

Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Bolsonaro condenado: 27 años de cárcel por golpismo
Últimas noticias de Policiales

Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra

VIDEO. Un joven perdió el control de su caballo y está grave

Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
La Ciudad
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Problemas con la luz y el agua
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Los billetes resisten en el pago del alquiler
PAMI hará una charla de tecnología para adultos
Espectáculos
Viva el amor: quién es el hombre que le robó el corazón a Jen
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
La mujer de Hamill es su gran fan y no por “Star Wars”
Whoopi tiene demasiadas cuentas que pagar como para jubilarse
Deportes
Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas
El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón
Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes
Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar
Información General
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas
Nombran a la primera ministra generada por IA
La selva amazónica protege de enfermedades
Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla