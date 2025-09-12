Quedó conformado el jurado que juzgará a dos magistrados de Tandil

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
El proceso de enjuiciamiento a los jueces civiles y comerciales de Tandil, José Zárate y Francisco Blanc, dio un paso clave con la designación de los legisladores que completan la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
En un sorteo realizado en la Secretaría de Enjuiciamiento, se definió que los representantes parlamentarios titulares serán los diputados Avelino Ricardo Zurro, Germán Di Césare y Abigail Gabriela Gómez, la senadora Sofía Vannelli y el legislador Juan Manuel Jesús Rico Zini. Como suplentes quedaron los diputados Guillermo Ricardo Castello, Facundo Tignanelli y Valentín Miranda.
De este modo, junto con los conjueces ya designados a fines de agosto —Guillermo Ernesto Sagues (San Isidro), Jorge Omar Frega (Morón), María Margarita Di Santi (Mercedes), Laura González (Quilmes) y Eduardo Fortunato Dinatolo (Mercedes)—, quedó conformado el cuerpo que deberá evaluar la conducta de los magistrados tandilenses. La presidencia del jury estará a cargo de la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan.
Los jueces Zárate y Blanc fueron denunciados por los empresarios Martín Burs y Jorge Heter, quienes los acusan de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entre los cargos figuran incompetencia, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y hasta participación en maniobras fraudulentas y extorsivas. Según los denunciantes, se habrían manipulado expedientes civiles y cautelares para beneficiar a determinados intereses, incluso mediante reuniones fuera del ámbito judicial en las que se exigían pagos o transferencias de propiedades.
El caso tomó estado público en 2024. El Jurado de Enjuiciamiento deberá ahora analizar las pruebas reunidas y resolver si corresponde destituir o no a los magistrados. Mientras tanto, la expectativa crece en Tandil y en la Justicia bonaerense, ya que se trata de un proceso inusual por la magnitud de las acusaciones y el alcance institucional que podría tener.
