El gobierno porteño eliminó el homenaje a Maradona en la esquina de Segurola y Habana

El Gobierno de Buenos Aires eliminó el homenaje a Diego Maradona en la característica esquina Segurola y Habana, situada en Villa Devoto a raíz de que los fanáticos del “10”, a modo de homenaje, cambiaron las dos calles por “Diego” y “Maradona”, y llenaron de pegatinas futbolísticas los carteles.

Según la jefatura de la Ciudad, el tributo confundía a los conductores, porque las calles cambiadas eran confundidas por otra intersección y los números estaban tapados por stickers de distintos clubes.