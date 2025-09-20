Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
Ya se otorgaron unas 240 mil nacionalidades y cuatro de cada diez trámites se iniciaron en nuestro país. Claves de esta tendencia
Desde que en 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, también conocida como “ley de nietos”, Argentina se consolidó como el epicentro mundial en la tramitación de ciudadanías españolas. De los más de 876 mil pedidos presentados hasta la fecha, un 40% se originaron en los cinco consulados que España posee en nuestro país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.
Durante el primer semestre de este año, la tendencia se profundizó: 366.579 solicitudes —un 42% del total global— se iniciaron en territorio argentino, confirmando el peso histórico de los vínculos migratorios con España y la magnitud de la demanda.
La “ley de nietos” habilita a tramitar la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975). Se trata de una norma con fuerte carga simbólica: busca reparar a familias que debieron abandonar España por persecuciones políticas, ideológicas, religiosas o por motivos vinculados a su orientación sexual o identidad de género.
El beneficio alcanza también a descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, cuando recién se consagraron plenamente las libertades democráticas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, actualizó las cifras en una reciente visita a Canarias: “Hasta el momento se han realizado 876.321 solicitudes y ya se han concedido cerca de 240.000 nacionalidades. Se trata de nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina”.
La norma, aprobada en octubre de 2022, estableció inicialmente dos años de plazo para iniciar los trámites. Sin embargo, la altísima demanda obligó al Gobierno español a extender el plazo por un año más.
La fecha definitiva ya está marcada: el 23 de octubre de 2025 vencerá la posibilidad de presentar solicitudes. Quienes ingresen la documentación antes de esa fecha podrán seguir con el trámite, aunque el procedimiento demore meses en resolverse.
Aunque Argentina es el país líder, la ley tuvo un impacto regional. Según datos oficiales: Argentina: 40% de las solicitudes; Cuba: 12,24%; Brasil: 10,97%; México: 9,71%; Chile: 5,04%; Venezuela: 2,45%.
En conjunto, más del 95% de los pedidos se concentran en Iberoamérica y en el Consulado de España en Miami, lo que muestra que la norma fue especialmente significativa en comunidades de fuerte tradición migratoria española.
La posibilidad de acceder a la ciudadanía española se volvió un atractivo para miles de jóvenes argentinos. El pasaporte español abre la puerta a vivir, estudiar o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, lo que constituye una alternativa de futuro en un contexto local de incertidumbre económica y social.
Para muchas familias, se trata de reconectar con una identidad cultural que permanecía en la memoria familiar y, al mismo tiempo, de proyectar nuevas oportunidades en Europa.
