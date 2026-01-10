Benavides se consolida en el podio de motos

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
La sexta etapa del Dakar 2026 dejó a los pilotos argentinos bien posicionados antes del día de descanso, con Luciano Benavides consolidado en el podio de la general de motos y una presencia destacada en varias categorías, pese a una jornada condicionada por sanciones y dificultades de navegación.
En motos, la victoria de etapa quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec tras una penalización de seis minutos al australiano Daniel Sanders, que fue el más rápido en pista.
En ese contexto, Luciano Benavides fue sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh y se mantiene tercero en la general, a poco más de 10 minutos del líder.
En Rally 2, el protagonismo volvió a ser para Michael Docherty, aunque la actividad argentina tuvo a Santiago Rostan en el puesto 26 y a Leonardo Cola en la posición 42 de la etapa. Ambos continúan acumulando experiencia en una de las ediciones más exigentes.
