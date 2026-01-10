Benavides se consolida en el podio de motos

La sexta etapa del Dakar 2026 dejó a los pilotos argentinos bien posicionados antes del día de descanso, con Luciano Benavides consolidado en el podio de la general de motos y una presencia destacada en varias categorías, pese a una jornada condicionada por sanciones y dificultades de navegación.

En motos, la victoria de etapa quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec tras una penalización de seis minutos al australiano Daniel Sanders, que fue el más rápido en pista.

En ese contexto, Luciano Benavides fue sexto en el tramo entre Ha’il y Riyadh y se mantiene tercero en la general, a poco más de 10 minutos del líder.

En Rally 2, el protagonismo volvió a ser para Michael Docherty, aunque la actividad argentina tuvo a Santiago Rostan en el puesto 26 y a Leonardo Cola en la posición 42 de la etapa. Ambos continúan acumulando experiencia en una de las ediciones más exigentes.