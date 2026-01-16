Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

La Ciudad

Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno

Ayer, el temporal destrozó la anterior

Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno
16 de Enero de 2026 | 14:26

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata colocó una nueva bandera argentina en el mástil de Plaza Moreno luego de que la anterior se dañara al desprenderse durante la tormenta registrada el último jueves en la ciudad.

El emblema nacional ubicado en la esquina de 14 y 53 había sido desplazado por las intensas ráfagas de viento hasta un árbol, por lo que personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato.

Finalmente, durante la jornada de este viernes el Municipio restituyó el símbolo patrio en su sitio original mediante el uso de maquinaria especializada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de La Ciudad

Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde

Rige alerta por crecida del Río de la Plata

A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Deportes
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Espectáculos
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
Se cumplen 69 años de la inauguración de The Cavern: el legendario sótano de Liverpool dónde tocaban Los Beatles, estilo y leyenda
Policiales
Conmoción en Berisso: hallaron muerto a un comerciante
Choque, operativo y revuelo en 7 y 85
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
Información General
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla