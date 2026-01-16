Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
La Municipalidad de La Plata colocó una nueva bandera argentina en el mástil de Plaza Moreno luego de que la anterior se dañara al desprenderse durante la tormenta registrada el último jueves en la ciudad.
El emblema nacional ubicado en la esquina de 14 y 53 había sido desplazado por las intensas ráfagas de viento hasta un árbol, por lo que personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato.
Finalmente, durante la jornada de este viernes el Municipio restituyó el símbolo patrio en su sitio original mediante el uso de maquinaria especializada.
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
