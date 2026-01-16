AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni

Son días agitados para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que, en plena feria judicial de este caluroso enero, enfrenta múltiples frentes. Uno de ellos es el que investiga la presunta trama de sociedades fantasma en el extranjero que habrían servido para desviar más de 300 millones de dólares de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, según la ampliación de una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica (CC). La presentación también pone la lupa en la compra —a través de este esquema— de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero Pablo Toviggino. Entre los apuntados por esta operatoria aparece Javier Faroni, productor teatral y exdiputado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, quien está citado a declarar el próximo lunes.

A partir de la presentación de la CC, el fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha busca determinar si existió “un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la AFA no declarados y/o desviados a fines privados”.

Todas las miradas apuntan a la mansión de 105 mil metros cuadrados registrada a nombre de Real Central S.R.L., una compañía creada por Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, sin capacidad económica declarada para adquirir una propiedad valuada en varios millones de dólares. Según los denunciantes, entre 2021 y 2025 existió “una red internacional de intermediarios financieros” que manejó más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA, de los cuales una parte habría sido desviada a empresas fantasma o a cuentas bancarias offshore.

Entre las empresas señaladas aparecen TourProdEnter LLC, de Faroni y su esposa, Erica Gillette; Global FC LLC, controlada por Andrés Scornik; Odeoma Gestión, cuyo operador financiero es Marcelo Fabián Ramón Saracco y su socio español Melchor Amoedo Merlí; Q22 Services Limited; Stratega Consulting USA LLC; Stratega UK Ltd; Dicetel Corp.

La maniobra se habría orquestado bajo la conducción de Tapia como presidente de la AFA y habría contado también con la intervención de otros altos dirigentes de la asociación: el entonces director comercial y de marketing, Leandro Petersen; el tesorero Toviggino; y el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon.

Esta hipótesis va en línea con lo que semanas atrás planteó el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa que investiga el presunto lavado de dinero para la compra de esta propiedad por parte de directivos de la AFA a través de supuestos testaferros.

Audicencia clave

En paralelo, el juez federal Luis Armella, quien instruye en el caso por presunto desvío de dinero generado por la Selección Argentina en el exterior, citó para el próximo lunes a Javier Faroni para que realice su descargo sobre la presunta participación en maniobras delictivas.

Como dueño de la empresa TourProdEnter LLC, Faroni fue señalado por la fiscal Cecilia Incardona por —supuestamente— haber estado al frente de una estructura que habría funcionado como pantalla para que dólares generados por la AFA no ingresaran al país y, presuntamente, se desviaran a cuentas en el exterior. Tras los allanamientos realizados en diciembre pasado en su domicilio y en sedes de la AFA, el juez ordenó pericias sobre dispositivos electrónicos y documentación secuestrados para avanzar en la investigación.

El empresario puede optar por declarar, presentar un escrito o guardar silencio en este expediente, que incluye la revisión de contratos, movimientos bancarios y otras medidas de prueba para determinar si existió un perjuicio económico para la entidad que preside Tapia. Define la IGJ

Por otro lado, la Inspección General de Justicia (IGJ) recibió ayer a los contadores que certificaron las cuentas de la AFA entre 2017 y 2024, luego de que el organismo intimara a la entidad a aclarar los balances contables cuestionados.

Ahora, el ente regulador quedó en condiciones de evaluar si corresponde o no recomendar al Gobierno que avance con la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA, una medida que el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, rechazó en las últimas horas.