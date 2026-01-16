Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Según el municipio, las infracciones implican a la misma desarrolladora

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia

La Comuna hizo una clausura en Romero y presentó una demanda penal por “estafa” y “desobediencia”

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia

la clausura realizada ayer en 173 y 35 implica a la misma desarrolladora denunciada por otro predio/mlp

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

16 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

Un nuevo operativo para desactivar una urbanización ilegal tuvo lugar ayer en Romero, donde agentes municipales clausuraron una obra de loteos en una zona rural por segunda vez, incautaron maquinarias y labraron actas de sanción. La medida se da en el marco de la proliferación de denuncias vecinales por el intento de emprender urbanizaciones clandestinas en áreas no permitidas del distrito, y coincide con una nueva presentación judicial realizada ayer por la Municipalidad por “desobediencia” y “estafa”, ante la oferta de parcelas para viviendas en macizos indivisos de la periferia.

El nuevo caso tuvo lugar en un predio de nueve hectáreas ubicado en 173 y 35 de Melchor Romero, donde ayer intervinieron agentes de Control Urbano, de Seguridad, funcionarios de la subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Comuna y efectivos policiales. Fuentes municipales dijeron a EL DIA que en el lugar se desarrollaba un loteo ilegal denominado “Aromas”, vinculado a la misma desarrolladora ya intervenida en operativos recientes, “Grupo Futuro”.

Tras una denuncia vecinal, inspectores comunales que se presentaron en el lugar constataron “un avance significativo de obras no autorizadas, entre ellas la apertura y mejorado de calles, la colocación de postes de alumbrado y de hormigón, y el acopio de materiales, “configurando infraestructura propia de un loteo desarrollado sin habilitación y en una zona rural donde este tipo de emprendimientos no está permitido”.

Ante esta situación, se procedió a labrar el acta de contravención, disponiendo la clausura preventiva del predio y la colocación de las correspondientes fajas de clausura, conforme a la normativa urbanística vigente.

Funcionarios municipales advirtieron que el predio ya había sido clausurado, con actas labradas el 26 de septiembre y el 1 de octubre del año pasado. No obstante, las obras continuaron, motivando el agravamiento de las nuevas sanciones.

Según explicó la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Eugenia Rodríguez Daneri, tras la sanción el año pasado del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), se establecieron penalidades para este tipo de infracciones por reincidencia, categorizadas en “muy graves” y “extremadamente graves”, a las que le cabrían multas económicas de entre 20 y 300 millones de pesos.

“DESOBEDIENCIA” Y “ESTAFA”

Según explicaron a EL DIA desde el Municipio, la desarrolladora “Grupo Futuro” es un nombre de fantasía y no posee personería jurídica. Sin embargo, indicaron, la Comuna pudo constatar el ofrecimiento de lotes para viviendas de 300 metros cuadrados en macizos indivisos ubicados en zona rural. “No se pueden escriturar, no se pueden subdividir porque están fuera del área urbana determinada por la normativa local”, dijo Rodríguez Daneri.

En este marco, la desarrolladora, que ya cuenta con antecedentes de denuncias similares en otros distritos, como Florencio Varela, fue denunciada ayer penalmente por la Municipalidad, por los presuntos delitos de “desobediencia” y “estafa”, habiéndose radicado la presentación en la UFI Nº16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ya investiga la denuncia anterior de Julio Alak por el hallazgo de loteos ilegales en distintas zonas del distrito.

En el caso de la nueva presentación judicial realizada ayer, apunta contra propietarios y operadores comerciales de un predio de nueve hectáreas, ubicado en la ruta 36 entre 495 y 496.

Según consta en el texto de la denuncia a la que tuvo acceso este diario, el predio en cuestión se encuentra “íntegramente ubicado en área rural” y, por lo tanto, está alcanzado por restricciones urbanísticas que “tornan jurídicamente improcedente la subdivisión y venta de lotes en los términos en los que se ofrecían”.

Y describe el accionar del mencionado “Grupo Futuro”, cuyos responsables deberá investigar la justicia, indicando que se constató que se publicitaban lotes para viviendas “mediante redes sociales, folleteria y atención presencial”. Al mismo tiempo, se detectó la existencia de maquinaria realizando obras de movimiento de suelo, apertura de calles y tendido eléctrico y un gazebo con mesas y sillas donde se brindaba información a eventuales interesados en la compra de una parcela.

En la denuncia, firmada por la secretaria de Justicia de la Municipalidad, Marina Mongiardino, también se señala que del informe técnico administrativo surge como titular dominial del inmueble mencionado, un macizo de nueve hectáreas, el nombre de Isabel Carena, y como responsable de su comercialización, Elmer Tejeira, “sin perjuicio de la identificación de otros partícipes y de la posible existencia de una operatoria más amplia atribuida al denominado ´Grupo Futuro´, lo cual deberá ser objeto de una investigación penal integral para determinar la cadena de intervención y beneficiarios económicos” del ilícito.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

