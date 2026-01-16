Déja vu peronista: el sector de Kicillof amaga con armar listas propias

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
El Gobernador reclama que un dirigente de su espacio lidere el partido. Rechazo de La Cámpora y escenario de disputa interna
José Picón
jpicon@eldia.com
La del 19 de julio de 2025 fue una jornada frenética. Ese día, el peronismo bonaerense estuvo a punto de ir dividido a las elecciones legislativas de septiembre ante la falta de acuerdo para sintetizar candidatos entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo en tándem con Sergio Massa. Un providencial corte de luz que aún genera desde especulaciones hasta lecturas risueñas fue, curiosamente, el factor que terminó iluminando la unidad de Unión por la Patria.
Ese día vencía el plazo para la presentación de las listas ante la Junta Electoral. En un momento de la discusión, con posiciones irreductibles y el diálogo virtualmente cortado, los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador recibieron la orden: “armen listas propias”.
Fue un amague que estuvo a punto de tomar cuerpo de fractura, pero que la mencionada falla eléctrica terminó disipando. Sin posibilidad de cargar las listas en el sistema infomático, la Junta Electoral extendió el plazo para la presentación de los candidatos y el peronismo logró eludir el quiebre.
El final de la historia indica que, con fórceps, Unión por la Patria logró una síntesis que terminó con un sonoro triunfo electoral de casi 14 puntos por sobre La Libertad Avanza.
Ahora asoma otra fecha clave. El 8 de febrero, en poco más de tres semanas, vence el plazo para la presentación de lista para la interna por la conducción del PJ bonaerense.
Distintas fuentes peronistas admiten que las conversaciones no avanzaron, más allá de los posicionamientos que adoptaron los dos espacios en pugma. Por un lado, el kicillofismo rechaza una eventual continuidad de Máximo Kirchner; por el otro, el camporismo no quiere resignar ese espacio de poder.
El Movimiento Derecho al Futuro promueve a la vicegobernadora Verónica Magario y el camporismo ofrecería como alternativa al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, un aliado al universo K. En el medio asoman otros nombres. Uno de ellos, el del intendente Julio Alak, que integra el MDF.
El sector del Gobernador reclama la presidencia del partido
A una semana de que se oficialicen los padrones que se utilizarán para los comicios del 15 de marzo, Kicillof lideró una cumbre de su sector en Villa Gesell. Estuvieron varios de sus ministros, algunos intendentes y legisladores. Allí se ratificó la idea de que el futuro titular del PJ debe estar alineado con la figura del Gobernador. Traducido: veto al hijo de la ex presidenta.
Se habló también de otras cuestiones como la ley de reelecciones indefinidas de los intendentes que el kicillofismo, reiteró, respalda. El Frente Renovador massista y La Cámpora no quieren saber nada de otorgar a los intendentes, la mayoría referenciados con Kicillof, una herramienta clave para definir su futuro político con tamaño margen de maniobra.
Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular otra versión más potente. El MDF instruyó a sus referentes territoriales para que armen listas de cara a la interna de marzo en todos los distritos. Es que, más allá de la presidencia del partido a nivel provincial, en marzo se pondrán en juego los consejos distritales.
Si bien esa decisión puede parecer un elemento más de tensión con el kirchnerismo de cara a la negociación por la unidad que no termina de arrancar, blanquea el nivel de conflicto que, lejos de aplacarse, se potencia. En definitiva, el MDF activará los preparativos ante la posibilidad de que no haya unidad.
Kicillof busca potenciar su proyección nacional. Ya lanzado en la carrera por llegar a la Casa Rosada en 2027, parece convencido de que ese lanzamiento debe, primero, tener un anclaje fuerte en su propio territorio. De ahí el reclamo para que un hombre o una mujer de su entorno sea el próximo conductor del PJ bonaerense.
El kicillofismo podría terminar pulseando con La Cámpora si fracasa la unidad
Parado sobre esa premisa, su entornó decidió activar el armado de listas propias. Ya lo había hecho en aquella noche frenética de julio cuando presentó varias de ellas y luego las retiró tras llegarse a la unidad.
El kicillofismo sostiene que salió empoderado de aquellas elecciones de septiembre. Y que la figura del Gobernador debe ser reconocida. El mandatario prefiere concentrarse, en términos políticos, en su proyección nacional y en un armado con anclaje en las provincias. Pero en su propio terruño reclama presidir el peronismo bonaerense para un dirigente de su riñón.
