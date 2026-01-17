¿Planean cambios en la ley del offside?

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
“Estaba adelantado por una uña”, es un comentario que suele escucharse en las transmisiones de TV una vez que el VAR toma cartas en el asunto para convalidar o no un gol por posición adelantada. A veces se trata de medidas microscópicas casi imposibles de detectar pero que la tecnología se encarga de dictaminar.
Mucho de ello podría cambiar si prospera la denominada “ley Wenger”, propuesta por el legendario entrenador de Arsenal que plantea que un jugador solo estaría en fuera de juego si obtiene una ventaja clara y tangible con una parte activa de su cuerpo con la que pudiera anotar, eliminando los fuera de juego por milímetros. Es decir, sólo estaría en posición ilícita si su cuerpo apareciera completamente por delante del último defensor.
No será fácil que ello prospere, sobre todo ante la poca proclividad de la UEFA a que suceda, según lo desarrolla el medio inglés The Times, pero las próximas reuniones de la International Football Association Board (IFAB), resultaran claves.
Y están a la vuelta de la esquina: el 20 de enero en Londres en su encuentro anual y el 28 de febrero tendrá lugar la Asamblea General, en Gales, donde debería votarse una posible implantación de la nueva norma si pasa el corte en el cónclave de la semana próxima en Londres.
Más allá que la UEFA considera drástica su aplicación y una fuerte conmoción para las defensas, tanto la FIFA como las asociaciones fundadoras de la IFAB (Ingaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) se entusiasman con un posible cambio en este aspecto.
El propio Gianni Infantino, presidente de la casa madre del fútbol señaló el mes pasado en Dubai que “estamos considerando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y actualmente exige que el atacante esté detrás del defensor, a su altura. Quizás en el futuro el atacante tenga que estar completamente adelantado para que se considere fuera de juego”.
