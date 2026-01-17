Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Deportes |Debate abierto

¿Planean cambios en la ley del offside?

¿Planean cambios en la ley del offside?

¿el offside con cambios?

17 de Enero de 2026 | 02:33
Edición impresa

“Estaba adelantado por una uña”, es un comentario que suele escucharse en las transmisiones de TV una vez que el VAR toma cartas en el asunto para convalidar o no un gol por posición adelantada. A veces se trata de medidas microscópicas casi imposibles de detectar pero que la tecnología se encarga de dictaminar.

Mucho de ello podría cambiar si prospera la denominada “ley Wenger”, propuesta por el legendario entrenador de Arsenal que plantea que un jugador solo estaría en fuera de juego si obtiene una ventaja clara y tangible con una parte activa de su cuerpo con la que pudiera anotar, eliminando los fuera de juego por milímetros. Es decir, sólo estaría en posición ilícita si su cuerpo apareciera completamente por delante del último defensor.

No será fácil que ello prospere, sobre todo ante la poca proclividad de la UEFA a que suceda, según lo desarrolla el medio inglés The Times, pero las próximas reuniones de la International Football Association Board (IFAB), resultaran claves.

Y están a la vuelta de la esquina: el 20 de enero en Londres en su encuentro anual y el 28 de febrero tendrá lugar la Asamblea General, en Gales, donde debería votarse una posible implantación de la nueva norma si pasa el corte en el cónclave de la semana próxima en Londres.

Más allá que la UEFA considera drástica su aplicación y una fuerte conmoción para las defensas, tanto la FIFA como las asociaciones fundadoras de la IFAB (Ingaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) se entusiasman con un posible cambio en este aspecto.

El propio Gianni Infantino, presidente de la casa madre del fútbol señaló el mes pasado en Dubai que “estamos considerando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y actualmente exige que el atacante esté detrás del defensor, a su altura. Quizás en el futuro el atacante tenga que estar completamente adelantado para que se considere fuera de juego”.

LE PUEDE INTERESAR

Huracán ganó por penales en Uruguay

LE PUEDE INTERESAR

El clásico de Manchester, lo más atractivo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Últimas noticias de Deportes

Miramón se pierde el debut

Desde España aseguran interés por Amondarain

Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes

Boca destrabó la llegada de Hinestroza
Política y Economía
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla
Piden pagar U$S1 millón diario por la causa YPF
Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”
Espectáculos
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro
Por qué trataron de “transfóbico” a Maxi López
Policiales
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo
La Ciudad
Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Medicina, la facultad más elegida por los ingresantes
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
En 14 y 53, izaron una nueva bandera tras los daños por la tormenta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla