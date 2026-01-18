Fútbol, pasión y neuronas: lo que le pasa a tu cerebro cuando juega tu equipo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Ver jugar a nuestro equipo de fútbol favorito no es solo una cuestión de pasión: también es un fenómeno cerebral. Un estudio reciente identificó qué zonas del cerebro se activan cuando presenciamos un gol propio o una derrota frente al rival histórico, y cómo esas reacciones pueden empujarnos de la euforia a conductas menos controladas. La investigación, publicada en Radiology y liderada por la Universidad de San Sebastián en Santiago de Chile, analizó a 60 hinchas de dos equipos clásicos rivales. Mediante resonancias magnéticas funcionales, los científicos observaron su actividad cerebral mientras miraban goles contra su adversario de siempre o frente a equipos neutrales. En cuestión de segundos, el cerebro cambiaba su forma de responder. Según el biólogo Francisco Zamorano, autor principal del trabajo, cuando el equipo favorito anota contra su rival se activa con fuerza el circuito de recompensa, vinculado al placer y la motivación.
En cambio, ante una derrota, se reduce la actividad de áreas asociadas al control cognitivo, lo que puede favorecer reacciones impulsivas. Los resultados muestran que la rivalidad refuerza la identidad grupal y el sentido de pertenencia, sobre todo entre los hinchas más fanáticos. Además, según los investigadores, estos mismos mecanismos neuronales podrían servir para entender otros tipos de fanatismo, como el político o el religioso.
Por eso, destacan la importancia de cuidar el desarrollo temprano, ya que la infancia moldea el delicado equilibrio entre emoción y control que nos acompaña toda la vida.
